Dawid Hallmann, Head of Digital Publishing Webedia Gaming: »Nach unseren erfolgreichen Messe-Produktionen Gamescom Together, dem Monster Weekend und unseren Auftritten auf der Dreamhack und dem DCP, sind wir stolz darauf, innerhalb eines Jahres, den nächsten Schritt gehen zu können und ein neues, virtuelles Groß-Event ankündigen zu können. Wir bündeln erneut die Kompetenzen unserer drei Marken, die bei Find Your Next Game auf die Bedürfnisse ihrer User eingehen und für fast jeden Spielertypen ein passendes Angebot bieten werden. So entführt die GameStar vor allem PC-Spieler in zahlreiche neue Welten, Multiplayer-Fans finden auf MeinMMO ihr nächstes Spiel und die GamePro richtet sich an alle, die sich auf den Konsolen heimisch fühlen und die NextGen erwarten. Wir freuen uns schon auf den Juni!«