Entwickler zockt sein eigenes Game 40-mal durch, weint bei jedem einzelnen Run

Schon im Frühling 2027 wird Final Fantasy VII: Revelation erscheinen, der letzte Teil der Remake-Trilogie. Damit das Spiel absolut perfekt wird, hat der Entwickler es 40-mal gespielt – und jedes Mal geheult.

Wieso hat er jedes Mal geweint? Im Interview mit dem brasilianischen Omelete verriet Director Naoki Hamaguchi, dass er das JRPG schon 40-mal komplett gespielt habe, also vom Prolog bis zum Epilog.

Dabei hätte er bei jedem Durchlauf an einer bestimmten Stelle geweint:

Es gibt diese Szene, die für die Geschichte von zentraler Bedeutung ist, in der Cloud in einen Moment der Selbstreflexion eintaucht und seine Identität entdeckt sowie erkennt, wie diese mit Zack und Aerith zusammenhängt. Ich finde, die Art und Weise, wie wir dies dargestellt haben, ist wirklich gut gelungen, und wir können es kaum erwarten, dass die Fans sie sehen.

Spieler des Originals können sich denken, um welche Stelle es geht, da schon im 2. Teil der Trilogie Andeutungen zu Clouds Identität gemacht wurden.

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Final Fantasy VII Revelation wird durch seine Szene emotional

Achtung, Spoiler: Hier verraten wir, um welche Szene es sich aus dem Original handelt. Wir gehen dabei nicht auf Details ein. Wer aber ganz unvoreingenommen Teil 3 genießen will, sollte den Part bis zu den weiteren Artikelvorschlägen überspringen.

Welche Szene ist gemeint? Wie Hamaguchi auf X ergänzt, handelt es sich dabei um eine Szene aus dem originalen Final Fantasy VII, die es auch ins Remake geschafft hat. Sie sei eine der erinnerungswürdigsten Sequenzen aus dem 3. Teil.

Vermutlich ist damit die folgende Szene aus dem Original gemeint: Tifa und Cloud stürzen durch ein Unglück gemeinsam in den Lebensstrom voll leuchtender Mako-Energie. Tifa weiß bereits aus Teil 2, dass Cloud nur ein kleiner Infanterist war und seine Erinnerungen eigentlich von Zack stammen.

In Teil 3 jedoch setzt sie gemeinsam die Erinnerungen von Cloud wie ein Puzzle zusammen und trennt Wahrheit von Lüge. Cloud merkt dadurch endlich, wer er wirklich ist – was sich auf seinen Zustand auswirkt.

Da sich das Remake einige Freiheiten herausnimmt, kann es sein, dass einige Details aus dem Original abgewandelt wurden. Deshalb ist es sicherlich auch für Kenner der Geschichte spannend zu sehen, wie es mit Cloud und seiner Truppe weitergeht.

Kennt ihr bereits das Original? Schreibt gerne spoilerfrei, was ihr vom Remake haltet!

Leider ist die Story von Final Fantasy VII nicht ganz so einfach, wie man denkt. Wenn man die komplette Geschichte verstehen will, muss man nämlich sogar ein gescheitertes Mobile Game nachholen: Um Final Fantasy 7 Rebirth wirklich zu verstehen, hätte ich ein gescheitertes Mobile-Game und zahlreiche Spin-offs spielen müssen