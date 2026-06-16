Viele der besten JRPGs aller Zeiten gibt es auf Steam gerade nachgeworfen

Wer richtig gute JRPGs sucht, sollte jetzt auf Steam zuschlagen. Nahezu alle Games rund um Final Fantasy sind gerade günstig zu haben.

Vor einigen Wochen erst wurde der finale Teil des Remakes von Final Fantasy VII angekündigt. Wer bisher noch Lücken in der eigenen Sammlung hat und einfach mal in die Welten der verschiedensten „Final Fantasy“-Teile eintauchen will, hat dafür jetzt die perfekte Gelegenheit. Denn die allermeisten Spiele der Reihe sind auf Steam gerade massiv reduziert.

Welche Spiele sind gerade im Angebot? Auf Steam findet gerade der „Final Fantasy Franchise Sale“ statt, bei dem im Grunde alle Spiele reduziert sind. Hier nur ein kleiner Auszug der Angebote:

Final Fantasy VII Remake Integrade kostet gerade nur 13,99 € (anstelle von 39,99 €).

Final Fantasy VII Rebirth kostet 19,99 € (anstelle von 49,99 €).

Den Klassiker Final Fantasy IX gibt’s für 6,29 € (anstelle von 20,99 €).

Das Bundle aus Final Fantasy X und X-2 im HD-Remaster gibt es für 9,99 € (anstelle von 24,99 €).

Video starten Final Fantasy VII Rebirth Launch Trailer Autoplay

Kein Final Fantasy ist das beste, aber die meisten sind extrem gut

Welches Final Fantasy ist „das beste“? Diese Frage klar zu beantworten, würde vermutlich in den Kommentaren zu wüsten Diskussionen führen. Welches Final Fantasy man als das Beste betrachtet, liegt wohl vor allem daran, mit welchem man selbst aufgewachsen ist.

Das ursprüngliche Final Fantasy VII gilt als Meilenstein des JRPG-Genres und ist auch noch knapp 30 Jahre nach Release eine lohnenswerte, wenn auch ältere, Spielerfahrung.

Final Fantasy IX hat riesigen Umfang und man kann gut und gerne über 100 Stunden in das Spiel stecken und hat selbst dann noch nicht alle Geheimnisse gefunden.

Final Fantasy X hat ebenfalls einen hohen Stellenwert, war es das erste FF für die PlayStation 2 mit einer ganz neuen Grafikpracht.

Die Remakes von Final Fantasy VII, also Integrade und Rebirth, werden ebenfalls massiv gelobt.

Welches Final Fantasy würdet ihr auf jeden Fall empfehlen und sollte jeder Spieler und jede Spielerin gezockt haben? Welches ist der beste Teil der Reihe und um welches Spiel sollte man lieber einen Bogen machen? Diskutiert es gerne mit uns aus – und lasst euch dann beweisen, warum ihr Unrecht habt.

Cortyn meint: Ganz ehrlich, so wirklich falsch kann man bei keinem der Final-Fantasy-Titel etwas machen – außer vielleicht bei XV, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Der Road-Trip hat mir überhaupt nicht gefallen und ist für mich das einzige Final Fantasy, das so gar nicht meinen Geschmack getroffen hat. Dafür verbinde ich gute Erinnerungen mit der 13er-Reihe, also XIII, XIII-2 und XIII-3, die von vielen eher belächelt werden. Auch Final Fantasy XVI halte ich für grandios, weil es rauer und brutaler ist.

Wer aktuell ein paar Euro übrig hat und mal wieder nach einem schönen JRPG sucht, sollte meiner Meinung nach erst einmal die Klassiker wie VII, IX oder X spielen, die auch heute noch immer gute Games sind. Nur wer sich von älterer Grafik abgestoßen fühlt oder etwas actionlastigeres Gameplay sucht, sollte direkt zu XVI oder den Remakes greifen. Aber das ist ja auch das schöne an der Final-Fantasy-Reihe – da ist für absolut jeden Geschmack etwas dabei. Man muss sich nur einmal darauf einlassen. Und das geht besonders gut, wenn die Preise so günstig wie aktuell sind.