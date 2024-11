Final Fantasy XIV: Patch 7.11 bringt fatalen Raid, Ultimate Race startet

Seit heute steht Patch 7.11 von Final Fantasy XIV in den Startlöchern und hat den neuen Fatalen Raid „Eine zweite Zukunft (fatal)“ im Gepäck. Alle Infos dazu und was der Patch sonst noch bereithält, lest ihr hier bei MeinMMO.

Was ist das für ein Raid? Die fatalen Raids, oder auch „Ultimate Raids“, stellen die wohl herausforderndsten Inhalte von Final Fantasy XIV dar. In „Eine zweite Zukunft (fatal)“ kehrt ihr in die lichtüberflutete Welt des ersten Splitters zurück und stellt euch erneut einer eisigen Ryne entgegen.

Damit ist auch die Jagd um den ersten Kill des Raids eröffnet. Wie ihr daran teilhaben könnt und was ihr sonst noch dazu wissen solltet, erfahrt ihr hier.

Den Trailer zur aktuellen Patch-Reihe stimmt euch schon mal ein:

Alle Infos zum fatalen Raid in Patch 7.11: „Eine zweite Zukunft (fatal)“

Alles zu den Voraussetzungen

Welche Voraussetzungen hat der Raid? Um den Inhalt freischalten zu können, müsst ihr zuerst einen Krieger oder Magier auf Stufe 100 gelevelt haben. Ebenso muss der epische Raid „Arkadion – Halbschwergewicht R4 (episch)“ abgeschlossen worden sein.

Wo schalte ich den neuen Raid frei? Den fatalen Raid könnt ihr beim Fahrenden Sänger in Tulliyollal bei den Koordinaten X:11.1, Y:14.6 freischalten, sobald ihr die dafür Voraussetzungen erfüllt.

Wie komme ich in den Raid? Zum Eintritt braucht ihr eine volle Gruppe von 8 Spielern. Der Inhalt wird über die Inhaltssuche bei den schwierigen Inhalten betreten.

Gibt es eine Zeitbeschränkung? Ja, um den Inhalt abzuschließen, habt ihr rund 120 Minuten Zeit.

Gibt es eine Jobbeschränkung? Ja, wenn ihr den Raid mit doppelten Jobs betretet, füllt sich der Limitbalken nicht mehr über Zeit automatisch. Davon ausgeschlossen ist jedoch das Bonuswachstum durch Aktionen wie das Heilen eines Verbündeten, kurz bevor dieser stirbt oder das Unterbrechen einer Spezialattacke des Gegners. Mehr zu dieser Änderung könnt ihr hier nachlesen: Final Fantasy XIV: Patch 7.11 gibt Heilern endlich wieder was zu tun

Alles zu den Belohnungen

Welche Gegenstände bekommt man für den Abschluss? Für jeden Abschluss gibt es ein Totem für jeden Spieler sowie eine Waffenkiste, auf die gewürfelt werden kann. Diese enthalten jeweils eine Ultimative Edenmorgen-Waffe mit einer Gegenstandsstufe von 735. Der Inhalt passt sich auf den Job an, mit dem die Kiste geöffnet wird. Ebenso können die Notenrollen „Return to Oblivion (Scions & Sinners: Band)“ und „A Sundering of Light“ enthalten sein.

Gibt es eine Beschränkung für die Kisten? Jeder Spieler kann 1x pro Woche eine Kiste und ein Totem durch Abschluss des Inhalts erhalten. Gruppenmitglieder, die die Vergütung in dieser Woche bereits erhalten haben, wirken sich nicht auf die Anzahl der Vergütungen für den Abschluss aus.

Wo kann ich die Totems eintauschen? Die Totems können bei Uah’shepya in Lösung Neun bei den Koordinaten X:8.7, Y:13.5 gegen Ultimative Edenmorgen-Waffen eingetauscht werden.

Wie viele Totem brauche ich für eine Waffe? Ihr braucht genau 1 Totem pro Waffe, die ihr eintauschen wollt.

Gibt es auch eine Errungenschaft für den Abschluss? Ja, die Errungenschaft „Du bist mein und ich bin dein“ wird bei Abschluss erreicht und bringt euch den Titel „Quell der Legenden“.

Diese Änderungen bringt der Patch noch

Was erwartet euch noch? Neben dem neuen Raid bringt der Patch auch einige Anpassungen an den Jobs im PvP mit sich, die die Balance verbessern sollen.

Ebenso wurde das Neue Spiel+ um ein Kapitel erweitert, das ihr nach Abschluss des Rollenauftrags „Die Kräfte der Vidraal“ freischaltet und euch die Rollenaufträge noch einmal erleben lässt.

Zusätzlich wurden neue Gegenstände hinzugefügt und Probleme behoben. Die vollständigen Patch Notes lest ihr auf Seite 2.