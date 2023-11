Für den Film Interstellar war eigentlich ein anderer legendärer Regisseur geplant

Der Physiker Kip Thorne blieb von Anfang an im Projekt und war für Nolan ein wissenschaftlicher Berater für den Film. Paramount Pictures und Warner Bros. vertrieben den Film, der 2014 in die Kinos kam. Der Film war ein großer Erfolg, sowohl bei den Kritikern als auch den Zuschauern.

Die Ursprungsidee des Films kommt von Produzentin Lynda Obst und dem Physiker Kip Thorne. Mit dem Szenario der beiden begann 2006 die frühe Entwicklung des Films. Spielberg war da an dem Film beteiligt, und als Drehbuchautor wurde 2007 Jonathan Nolan engagiert. Der Bruder von Christopher Nolan schrieb in vielen Filmen von ihm das Drehbuch. Beispielsweise bei Prestige oder der ganzen Batman-Trilogie.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Denkt man an Christopher Nolans Filme, dann ist Interstellar einer der ersten, die einem in den Kopf kommen. Doch ursprünglich sollte Steven Spielberg den Science-Fiction-Film inszenieren und war in der Konzeptionsphase mitbeteiligt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to