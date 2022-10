Für FIFA 23 steht am nächsten Mittwoch das TOTW 6 (Team of the Week) auf dem Programm. Bei MeinMMO erfahrt ihr, welche Spieler im neuen Team der Woche dabei sein könnten.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche stellt EA ein neues TOTW zusammen. Diese Mannschaft besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Fußball-Wochenende durch starke Leistungen aufgefallen sind.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs zu finden sind.

Das sind TOTW-Predictions: Bei den TOTW-Predictions stellen wir euch Prognosen zum neuen TOTW aus der FUT-Community vor. Dabei werden die Leistungen der Spieler genau betrachtet und Vorhersagen erstellt.

Wichtig ist jedoch, dass die Predictions keine Garantie für das finale Team of the Week 6 sind.

Sie verschaffen aber einen guten Überblick und können zudem genutzt werden, um ein paar Münzen in FUT 23 zu verdienen.

Wann kommt das TOTW 6? Das Team of the Week 6 erscheint am Mittwoch, dem 26. Oktober um 19:00 Uhr, in FIFA 23 Ultimate Team.

Die Vorhersage zum Team of the Week 6 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Torhüter

TH: Henderson (Nottingham Forest)

Verteidiger

RV: Trippier (Newcastle United)

IV: Lejeune (Rayo Vallecano)

RAV: Cuadrado (Juventus Turin)

Mittelfeldspieler

ZM: Parejo (Villareal)

ZM: Bellingham (Borussia Dortmund)

Stürmer

RF: Dembélé (FC Barcelona)

RF: Valverde (Real Madrid)

ST: Griezmann (Atletico Madrid)

ST: Martinez (Inter Mailand)

ST: Mbappé (PSG)

TOTW 6 Ersatzbank:

TH: Bayazit (Kayserispor)

RAV: Aina (FC Turin)

RAV: Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt)

ZM: Berghuis (Ajax Amsterdam)

ZM: Rabiot (Juventus Turin)

ZOM: Brahim Diaz (AC Mailand)

LM: Bouanga (L.A. Galaxy)

LF: Tresor (KRC Genk)

ZOM: Iwobi (Everton)

ST: Vardy (Leicester City)

ST: Ings (Aston Villa)

ST: Lacazette (Lyon)

Die möglichen Bundesligaspieler im TOTW 6

Diese Bundesligaspieler könnten es schaffen: In dieser Woche könnten laut Predictions 2 Spieler aus der Bundesliga im neuen TOTW stehen. Es handelt sich um folgende Kandidaten:

Jude Bellingham von Borussia Dortmund spielte eine herausragende Partie gegen den VfB Stuttgart. Beim 5:0 Sieg gelangen dem Engländer sogar 2 Tore. Eine Leistung, für die der Mittelfeldspieler eine TOTW-Karte verdient hätte.

von Borussia Dortmund spielte eine herausragende Partie gegen den VfB Stuttgart. Beim 5:0 Sieg gelangen dem Engländer sogar 2 Tore. Eine Leistung, für die der Mittelfeldspieler eine TOTW-Karte verdient hätte. Junior Dina Embimbe spielte eine wichtige Rolle beim 3:1 Sieg von Frankfurt gegen Gladbach. Denn der Außenverteidiger spielte stark konnte sogar ein Tor erzielen. Ob das für eine Inform-Karte reicht, sehen wir am Mittwoch.

Was haltet ihr von Vorhersagen zum TOTW 6? Findet ihr, andere Spieler hätten es mehr verdient? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wenn ihr noch starke Karten für euer Team sucht, dann haben wir hier ein paar Tipps für euch:

