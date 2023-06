FIFA 23: Shapeshifters Team 3 startet heute – Alle Leaks und Infos zum Event

In FIFA 23 Ultimate Team geht heute das Shapeshifters Team 3 an den Start und erste Leaks versprechen bereits richtig starke neue Karten. Wir verraten euch alles zum Event und welche neuen Shapeshifters-Karten es geben könnte.

Wann kommt das Shapeshifters Team 3? Die neuen Shapeshifers-Karten aus Team 3 erscheinen heute, am 30. Juni um 19:00 Uhr, in FIFA 23 Ultimate Team.

Was ist das Shapeshifters Event? Bei Shapeshifters handelt es sich um eine Promo, die vor allem durch verrückte Positionswechsel auffällt. So gab es im Zuge von Team 2 zum ersten Mal in der FUT-Geschichte positionsfremde Torhüter und Manuel Neuer hat direkt eine wahnsinnige Stürmer-Karte erhalten.

Darüberhinaus kriegen die Karten massiv geboostete Stats, damit sie auch in die aktuellen Top-Teams der FUT-Spieler passen.

So kommt ihr an die neuen Spezialkarten: Hauptsächlich werden die neuen Shapeshifters-Karten aus Team 3 wieder in Packs zu finden sein. Doch es ist wahrscheinlich, dass es manche Karten auch wieder in den Wochenaufgaben oder SBCs (Squad Building Challenges) geben wird.

FIFA 23 Shapeshifters Team 3 – Leaks zeigen Top-Karten

Das sind die Leaks zu Shapeshifters Team 2: Wie so oft, gibt es auch diesmal wieder Leaks zu den neuen Karten, bevor sie erscheinen. Der bekannte FUT-Leaker FUT Sheriff hat wieder einige Leaks veröffentlicht.

Laut FUT Sheriff sollen folgende Karten in Team 3 vertreten sein:

Henry (Icon)

Maguire

Klostermann

Campbell (Icon)

Pogba

Müller (Icon)

Joao Felix

Walker

Welche Positionen die Spieler allerdings bekleiden sollen, konnte der Leaker nicht verraten.

Genießt diese Infos allerdings mit Vorsicht. Denn da es sich lediglich um unbestätigte Leaks handelt, kann das finale Team sich noch durchaus von diesen Karten unterscheiden.

Was sagt ihr zum Shapeshifters Event? Freut ihr euch auf neue Spezialkarten? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

