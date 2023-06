FIFA 23: Endlich könnt ihr mit Manuel Neuer auf Torejagd gehen: Die Community ist begeistert

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wie ein YouTuber durch seinen Bann in Fortnite noch erfolgreicher wurde.

Was sagt ihr zur neuen Stürmer-Karte von Manuel Neuer? Habt ihr sie schon probiert? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

So kommt die Karte an: Der bekannte FUT-Reviewer Inception FC hat die Karte ausgiebig getestet und attestiert besonders seinen Laufwegen, den Skill Moves und vor allem den Schuss-Stats richtig stark zu sein. Einzig das Dribbling könnte laut Inception FC etwas besser sein, wobei das bei physischen Stürmern wie Neuer nicht allzu wichtig ist.

Alles in allem handelt es sich um eine absolute Spaßkarte mit Endgame-Werten, die vor allem mit Geschwindigkeit, Physis und fantastischen Schuss-Werten punkten kann. Wer also kuriose Karten und Stürmer vom Typ TOTS-Kane oder TOTS-Lewandowski mag, sollte auch mit Manuel Neuer viele Tore schießen können.

Was ist das für eine Karte? Im Zuge des zweiten Teams des Shapeshifters-Events hat EA Sports zum ersten Mal in der FUT-Geschichte Torhüter auf den Platz geschickt und Manuel Neuer im Zuge dessen eine extrem starke Stürmer-Karte verpasst.

Unvergessen sind Manuel Neuer’s Ausflüge bei der WM 2014, als der Torhüter der ganzen Fußballnation den Atem raubte und den Strafraum mehrere Male verließ, um die angreifenden Algeriern in letzter Sekunde zu stoppen. Jetzt könnt ihr selbst mit Neuer den Strafraum verlassen und anstatt Tore zu verhindern, könnt ihr sogar welche mit ihm schießen und im besten Fall: so einige.

