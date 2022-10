FIFA 23: POTM Messi – Lohnt sich die Lösung der teuren SBC?

In FIFA 23 wurde POTM Messi veröffentlicht. Die Karte könnt ihr jetzt durch eine SBC bekommen. Doch lohnt sich die Lösung?

Das ist POTM Messi: Ein „POTM“ ist der „Player of the Month“, also der Spieler der Monats. Diesen Titel gibt es in verschiedenen Ligen, und in der französischen Ligue 1 hat ihn nun Lionel Messi bekommen.

Der POTM kann nun über eine „Squad Building Challenge“ (SBC) freigeschaltet werden. Dort müsst ihr mehrere Teams voller Spieler eintauschen, um die Karte von POTM Messi zu bekommen.

POTM Messi im Vergleich: Hier findet ihr die normale Messi-Karte(links) im Vergleich mit der neuen POTM-Karte(rechts).

Rein von den Werten her fällt das Upgrade nicht allzu heftig aus. Genau einen Punkt gibt es bei allen Stats oben drauf, auch im Gesamtrating geht es einen Punkt nach oben.

Schwacher Fuß, Skill-Moves, niedrige Arbeitsrate offensiv und defensiv – das bleibt alles gleich. Er hat übrigens auch den „Explosive“-Laufstil, nicht den starken „Lengthy“-Laufstil.

Der größte Unterschied neben dem Karten-Design ist die neue Position: POTM Messi könnt ihr als ZOM, also im zentralen offensiven Mittelfeld aufstellen. Er hat allerdings keine Alternativpositionen. Die Gold-Karte ist auf dem rechten Flügel unterwegs, mit Alternativposition RM.

Lohnt sich die POTM Messi SBC in FIFA 23?

Das müsst ihr für POTM Messi tun: Es gibt insgesamt 6 Teams, die ihr eintauschen sollt.

Ein 84er-Team mit einem PSG-Spieler und einem TOTW

Ein 85er-Team mit einem Argentinier und einem TOTW

Ein 86er-Team mit einem Ligue 1 Spieler und mindestens einem Spieler über 87 Rating

Ein 87er-Team mit einem TOTW-Spieler

Ein 87er-Team mit mindestens einem Spieler über 88 Rating

Ein 88er-Team

Wie teuer ist die SBC? Auf futbin tragen Spieler bereits die ersten Lösungen zusammen. Nach aktuellem Stand erfordert die SBC Spieler im Wert von etwa 780.000 Münzen (via futbin).

Das gilt aber nur, wenn ihr alle Spieler dafür neu kaufen müsstet. Habt ihr bereits passende Spieler im Verein, beispielsweise aus Division Rivals Belohnungen, könnt ihr die nutzen und nur Münzen ausgeben, um ergänzende Spieler zu kaufen.

Zudem ist es gut möglich, dass die SBC in den kommenden Stunden und Tagen im Preis sinkt, da der Transfermarkt in FIFA 23 ständigen Schwankungen unterliegt. Spieler, die zur SBCs passen, können so kurz nach Release besonders teuer ausfallen.

Lohnt sich die Lösung von POTM Messi? Bei nur einem Punkt Gesamt-Upgrade und der ZOM-Position fallen die Änderungen gegenüber der normalen Karte recht knapp aus. Die Gold-Karte ist aktuell für einen Preis von etwa 241.000 Münzen auf dem Transfermarkt zu haben.

So kurz nach dem Release der SBC wirkt der Preis für POTM Messi daher ziemlich teuer. Löst die SBC also zu diesem Zeitpunkt am besten nur, wenn ihr bereits viele passende Spieler im Verein habt und diese für Messi eintauschen möchtet. Solltet ihr stark auf den Transfermarkt zurück greifen müssen, bietet sich eher die Gold-Messi-Karte an – oder etwas Geduld, bis der Preis gesunken ist.

POTM Messi wird noch bis zum 20. November 2022 verfügbar sein. Es ist also nicht zwingend notwendig, die SBC schnell zu lösen. Wenn ihr sie lösen wollt, könnt ihr beispielsweise auch erst noch Belohnungen aus der Weekend League sammeln, um sie danach in der SBC einzusetzen.

Wenn ihr noch eine gute Aufstellung dafür sucht: Hier findet ihr starke Formationen für FIFA 23.