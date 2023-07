Finale um 300.000 $ bei FIFA 23 endet im Drama durch verräterische Bildschirme

FIFA 23 ist das neueste Spiel der FIFA-Serie, das am 28. September 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verö...

Der Release der neuen Fußballsimulation rückt hingegen immer näher. Schaut euch unsere Vorhersage zu den besten Spielern in FC24 an.

Nach FIFA 23: Warum ausgerechnet die Saudi Pro League in EA Sports FC 24 so heftig wird

Und wie reagierte der Veranstalter ? Nach den Vorwürfen lieferte auch der Veranstalter ,FIFAe, ein Statement bei Twitter . In diesem nahm man Abstand von den Betrugsvorwürfen und verwies darauf, dass vor dem Turnier alle Teilnehmer persönlich gefragt wurden, ob sie das Controller-Add-on aktivieren möchten. So kam es bereits im Halbfinale zu einem Elfmeterschießen, bei dem die Controller-Animationen auf den Bildschirmen sichtbar gewesen seien, ohne dass sich jemand beschwerte.

Was sagte ManuBachoore zu dem Vorfall? Der Niederländer beteuerte nach dem Finale in einem Interview mit kicker eSport , dass er nicht unfair gespielt habe, die Controlleranimationen auf dem Übertragungsbildschirm nicht mal gesehen habe. ManuBachoore weiterhin: „(…) Wenn ich gespickt hätte, hätte ich ihm sofort die Trophäe übergeben.“

Passend zum Thema: Im FIFA-Nachfolger FC24 habt ihr noch mehr Möglichkeiten, eure Elfmeter zu platzieren. Dies ist aber nur eine von vielen Neuerungen in EA Sports FC24 . Schaut euch den Deep-Dive-Gameplay-Trailer an und erfahrt noch mehr über die Spielmechanik.

Um das Gameplay noch anschaulicher und verständlicher zu machen, zeigen die Monitore auf kleinen Controller-Abbildungen in einer Ecke der Übertragungsbildschirme an, welche Tasten von den Spielern gerade betätigt werden.

Wieso zeigten die Monitore die Tasteneingabe von Mark11 an? Der FeWC ist das Highlight für alle Pro-Gamer im FIFA-Jahr. Aber nicht nur die Elite-Spieler wohnen der Veranstaltung bei. Auch zahlreiche Fans vor Ort und noch viele mehr in den Livestreams zu Hause verfolgen das Geschehen aufmerksam und hoffen, sich einige Tricks bei den Profis abschauen zu können.

Im Weltmeisterschaftsfinale 2023 in FIFAe war diese Taktik allerdings hinfällig. Beide Spieler saßen in eigenen Arealen, die vor den Blicken des Gegners schützen. Dennoch kam es zu Betrugsvorwürfen.

Im Nachhinein gab es minutenlange Diskussionen, doch der Sieger stand unwiderruflich fest. Warum sich der Australier benachteiligt fühlte und was der Gewinner zu seinem diskutablen Sieg zu sagen hatte, lest ihr hier.

