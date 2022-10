FIFA 23 Bundesliga POTM: Niclas Füllkrug ist Spieler des Monats – Lohnt sich seine neue Karte?

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Ihr sucht nach Wegen, um an mehr Münzen für FUT zu kommen? Dann zeigen wir euch hier Tradings Tipps zum Transfermarkt in FIFA 23.

Was haltet ihr von der Füllkrug-Karte? Werdet ihr sie euch holen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Das Einzige, was ihm fehlt, ist Tempo. Das liegt hier nur bei 73, kann aber durch den richtigen Chemistry-Stil nochmal geboostet werden. Er kann sogar den Laufstil „Lengthy“ erhalten, womit er am Ende eines Sprints nochmal ordentlich anzieht.

Was ist eine POTM-Karte? „POTM“ steht für „Player of the Month“ – Also Spieler des Monats. Den gibt es einmal im Monat für verschiedenen Ligen.

