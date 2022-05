FIFA 22 verlängert Weekend League nach Server-Problemen – Nutzt jetzt noch eure Chance

Die aktuelle Weekend League in FIFA 22 wird verlängert. Damit habt ihr noch einen Tag mehr die Möglichkeit, euch starke Karten aus dem Bundesliga TOTS zu sichern.

Bis wann läuft die Weekend League? Eigentlich sollte die aktuelle Weekend League in FIFA 22 bis zum Mittwochmorgen, den 18. Mai laufen. Seit dem TOTS-Event wurden die Timings für die „FUT Champions Finals“ – also die Weekend League – nämlich sowieso schon angepasst und in die Länge gezogen.

Nun kam es am Dienstagabend allerdings zu Server-Problemen, die verhinderten, dass Spieler einsteigen konnten. Dadurch konnten manche nicht alles aus der Weekend League rausholen.

Deshalb verlängert FIFA 22 die aktuelle Weekend League um 24 Stunden. Damit läuft sie nun bis Donnerstag, den 19. Mai, um 09:00 Uhr. Das gab der FIFA Direct Communication Kanal über Twitter bekannt.

Damit ist die aktuelle Weekend League geradezu das Gegenteil der Woche vorher – da endeten die FUT Champions Finals nämlich unbeabsichtigt zu früh.

Die Weekend League Rewards lohnen sich gerade dank TOTS

Nutzt noch eure Chance: Wenn ihr bereits in der Weekend League unterwegs wart und schon ein paar Punkte sammeln konntet, aber noch nicht ganz fertig geworden seid – dann solltet ihr überlegen, ob ihr jetzt nochmal ein paar Spiele absolviert.

In den Belohnungen stecken nämlich gerade die Team-of-the-Season-Karten der Bundesliga. Da sind ein paar wahnsinnig starke Karten dabei, die jedes Team direkt verbessern können. Steigt ihr in den FUT Champions Finals weit genug auf, habt ihr die Chance, diese Karten in euren Player Picks zu bekommen.

Mit dem Extra-Zeitraum hat man nochmal ordentlich Zeit gewonnen, um die nötigen Punkte für weitere Ränge zu sammeln. Dazu kommt, das viele starke Spieler ihre Weekend-League-Matches bereits lange abgeschlossen haben werden.

Ihr könntet also eine gute Chance haben, nochmal aufzusteigen und bessere Belohnungen zu bekommen.

Am Freitag verabschieden sich die Bundesliga-Karten des TOTS dann endgültig aus den Packs und werden vom nächsten Team of the Season ersetzt. Den gesamten TOTS-Zeitplan findet ihr hier.