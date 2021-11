FIFA 22: TOTW 9 ist live und bringt 2 richtig starke Stürmer

In FIFA 22 ist das neue TOTW 9 jetzt verfügbar. Erfahrt hier, welche Spieler es diesmal in das Team of the Week geschafft haben.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche stellt EA ein neues TOTW zusammen. Diese Mannschaft besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Fußball-Wochenende starke Leistungen gezeigt haben.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs zu finden sind. Doch anders, als in den letzten Wochen, basiert das aktuelle TOTW auf den Leistungen der Spieler bei ihren Nationalmannschaften.

Wie kommt man an TOTW-Karten? Ihr könnt TOTW-Karten aus Packs ziehen, dafür braucht ihr jedoch eine Menge Glück. Alternativ findet ihr die Inform-Karten im FUT-Transfermarkt, dort kosten sie allerdings eine Menge Geld. Wie ihr an die nötigen Münzen kommt, zeigen unsere Trading-Tipps.

Das TOTW 9 in FIFA 22 – Alle Inform-Spieler

Das ist das TOTW 9: Im neuen Team of the Week 9 dominieren zwei starke Stürmer, sie heißen Kylian Mbappé (92) und Harry Kane (91). Doch neben den beiden Angreifern gibt es auch spannende Karten für Martinez (86), Sarr (84) und Hofmann (84), der in dieser Woche Feature-Spieler ist und somit ein noch deutlicheres Upgrade erhält.

TOTW 9 Startelf:

TW: Martinez (86)

IV: Evans (83)

LV: Maehle (81)

RV: Trimmel (81)

RM: Hofmann (84)

ZM: Bardhi (82)

ZOM: Shaqiri (82)

ZM: Zambo Anguissa (81)

ST: Mbappé (92)

ST: Kane (91)

RF: Sarr (84)

TOTW 9 Bank:

TW: Ryan (81)

IV: Hincapie (78)

ZM: S. Eustaquio (81)

ZOM: Duda (81)

ST: Yilmaz (84)

MS: Szoboszlai (81)

LF: Cornet (81)

LV: Bancu (78)

ZOM: Lod (79)

ST: Sakala (79)

ST: G. Rodrigues (79)

LF: Twine (75)

Die neuen Karten von Mbappé und Kane

Die zwei stärksten Karten im TOTW 9: Die beiden höchsten Ratings haben Mbappé und Kane.

Kylian Mbappé erhält seine erste Inform-Karte in FUT 22, die vor allem in den Bereichen Tempo, Schießen und Dribbling überzeugen kann. Günstig dürfte sein erstes Upgrade allerdings nicht werden.

erhält seine erste Inform-Karte in FUT 22, die vor allem in den Bereichen Tempo, Schießen und Dribbling überzeugen kann. Günstig dürfte sein erstes Upgrade allerdings nicht werden. Für Harry Kane ist es ebenfalls die erste TOTW-Karte in FUT 22. Er kann vor allem mit Upgrades in den wichtigen Bereichen Tempo und Dribbling punkten, bei denen er jeweils 2 Punkte gewinnen konnte.

Seid ihr mit dem TOTW zufrieden, oder sollten aus eurer Sicht andere Spieler im Team der Woche vertreten sein? Erzählt es uns in den Kommentaren!

