Für FIFA 22 steht am nächsten Mittwoch das TOTW 6 (Team of the Week) auf dem Programm. Bei MeinMMO erfahrt ihr, welche Spieler im neuen Team der Woche dabei sein könnten. Gute Chancen haben Salah, Upamecano und Mats Hummels.

Das ist das Team of the Week: Jeden Mittwoch ist es in FIFA Ultimate Team Zeit für das neue TOTW. In dieses Team kommen Spieler, die in der vergangenen Fußball-Woche mit starken Leistungen im realen Fußball überzeugt haben. Diese Spieler erhalten dann verbesserte Inform-Spezialkarten, die eine Woche lang in FUT verfügbar sind.

Das sind TOTW-Predictions: Bei den TOTW-Predictions stellen wir euch Prognosen zum neuen TOTW aus der FUT-Community vor. Dabei werden die Leistungen der Spieler genau betrachtet und Vorhersagen erstellt.

Wichtig ist jedoch, dass die Predictions keine Garantie für das finale Team of the Week 6 sind.

Sie verschaffen aber einen guten Überblick und können zudem genutzt werden, um ein paar Münzen in FUT 22 zu verdienen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 6 in Ultimate Team

Wir schauen uns in dieser Woche die Vorhersagen des bekannten FIFA-YouTubers KieronSFF an.

Torhüter

TH: Riemann (VfL Bochum)

TH: Fabianski (West Ham United)

Verteidiger

IV: Hummels (Borussia Dortmund)

IV: Alaba (Real Madrid)

IV: Coates (Sporting Lissabon)

IV: Upamecano (FC Bayern München)

IV: Aguerd (Rennes)

Mittelfeldspieler

ZOM: Mount (Chelsea)

ZM: Lindseth (Sarpsborg 08)

RM: Candreva (Sampdoria Genua)

ZM: Partey (Arsenal FC)

ZM: Bennacer (AC Mailand)

Stürmer

RF: Salah (Liverpool FC)

ST: Simeone (Hellas Verona)

ST: Erik Exposito (Śląsk Wrocław)

ST: King (Watford)

ST: Taremi (FC Porto)

ST: Bowman (Shrewsburry)

ST: Berisha (Viking FK)

LF: Tadic (Ajax Amsterdam)

LF: Grealish (Manchester City)

ST: Joselu (Deportivo)

ST: Alberto Toril (Piast Gliwice)

Die möglichen Bundesligaspieler im TOTW 6

Diese Spieler aus der Bundesliga könnten könnten es schaffen:

Bayerns Dayot Upamecano machte ein starkes Spiel gegen Hoffenheim und lieferte 2 Torvorlagen zum 4:0 Endstand. Gut möglich, dass er im neuen TOTW landet und seiner OTW-Karte damit ein Upgrade verpasst.

So stark könnte Upamecano werden.

Mats Hummels zeigte eine starke Leistung beim 3:1 Sieg von Borussia Dortmund gegen Bielefeld und schoss sogar ein richtiges Traumtor. Ob das für einen Platz im TOTW 6 reicht, erfahren wir am Mittwoch.

zeigte eine starke Leistung beim 3:1 Sieg von Borussia Dortmund gegen Bielefeld und schoss sogar ein richtiges Traumtor. Ob das für einen Platz im TOTW 6 reicht, erfahren wir am Mittwoch. Manuel Riemann hielt den Kasten der Bochumer sauber und hatte großen Anteil am 2:0 gegen Eintracht Frankfurt. Ein Platz im neuen Team der Woche scheint also möglich zu sein.

Was haltet ihr von den Predictions zum TOTW 6? Welcher Spieler sollte unbedingt ins neue Team der Woche? Verratet es uns doch in den Kommentaren!

Und falls ihr auf der Suche nach einem starken Karten seid, dann helfen wir euch hier aus:

