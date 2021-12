Nächsten Mittwoch erscheint in FIFA 22 das neue TOTW 13 (Team of the Week). Wir verraten euch jetzt schon, welche Spieler im neuen Team der Woche dabei sein könnten.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche stellt EA ein neues TOTW vor. Diese Mannschaft besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Fußball-Wochenende starke Leistungen auf den Platz gebracht haben.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs verfügbar sind.

Was sind TOTW-Predictions? Bei den TOTW-Predictions stellen wir euch Prognosen zum neuen TOTW aus der FUT-Community vor. Dabei werden die Leistungen der Spieler genau betrachtet und Vorhersagen erstellt.

Wichtig ist jedoch, dass die Predictions keine Garantie für das finale Team of the Week 13 sind.

Sie verschaffen aber einen guten Überblick und können genutzt werden, um ein paar Münzen in FUT 22 zu verdienen.

Wann kommt das TOTW 13? Das Team of the Week 13 erscheint am Mittwoch, dem 15. Dezember um 19:00 Uhr, in FIFA 22 Ultimate Team.

Die Vorhersage zum Team of the Week 13 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Torhüter

TH: De Gea (Manchester United)

Verteidiger

LAV: Angelino (RB Leipzig)

IV: Ndicka (Eintracht Frankfurt)

IV: Mandi (Villareal)

Mittelfeldspieler

ZM: Jorginho (Chelsea)

ZM: Tielemans (Leicester City)

ZM: Barella (Inter Mailand)

Stürmer

LF: Pavon (Boca Juniors)

LF: Mbappé (PSG)

ST: Pablo Sarabia (Sporting Lissabon)

ST: Vlahovic (Florenz)

TOTW 13 Ersatzbank:

TH: Straczek (Stal Mielec)

LAV: Raum (VfL Bochum)

IV: Mavropanos (VfB Stuttgart)

ZDM: Delaney (Sevilla)

ZDM: Musiala (FC Bayern München)

ZM: Novais (Alanyaspor)

ZM: Gallagher (Crystal Palace)

ZOM: Raspadori (Sassuolo)

ST: Batshuayi (Besiktas)

ST: Nunez (Benfica Lissabon)

ST: Openda (Vitesse)

ST: Adeyemi (RB Salzburg)

Die möglichen Bundesligaspieler im TOTW 13

Diese Spieler aus der Bundesliga könnten dabei sein:

Angelino von RB Leipzig machte ein starkes Spiel beim 4:1 Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Dem offensiven Verteidiger gelangen 2 Vorlagen, wofür er einen Platz im neuen Team der Woche erhalten könnte.

von RB Leipzig machte ein starkes Spiel beim 4:1 Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Dem offensiven Verteidiger gelangen 2 Vorlagen, wofür er einen Platz im neuen Team der Woche erhalten könnte. Evan Ndicka war der Rückhalt von Eintracht Frankfurt beim Spiel gegen Bayer Leverkusen. Er verteidigte extrem stark und schafft es sogar ein Tor zu erzielen. Ein Platz im neuen TOTW scheint daher plausibel.

war der Rückhalt von Eintracht Frankfurt beim Spiel gegen Bayer Leverkusen. Er verteidigte extrem stark und schafft es sogar ein Tor zu erzielen. Ein Platz im neuen TOTW scheint daher plausibel. Jamal Musiala lieferte eine ordentliche Leistung im Bayern-Mittelfeld ab und schoss sogar den 2:1 Siegtreffer. Gut möglich also, dass das deutsche Talent am Mittwoch seine erste Inform-Karte erhält.

Weitere Bundesliga-Kandidaten sind:

Raum (VfL Bochum)

Mavropanos (VfB Stuttgart)

Was haltet ihr von den Predictions zum TOTW 13? Welcher Spieler sollte unbedingt ins neue Team der Woche? Verratet es uns doch in den Kommentaren!

Wenn ihr noch auf der Suche nach starken und vor allem günstigen Stürmern für euer Team seid, dann schaut doch mal hier rein:

