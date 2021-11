FIFA 22 TOTW 10: Die Predictions zum neuen Team der Woche – Mit Mané & Kanté

Für FIFA 22 steht am nächsten Mittwoch das TOTW 10 (Team of the Week) auf dem Programm. Bei MeinMMO erfahrt ihr, welche Spieler im neuen Team der Woche dabei sein könnten. Gute Chancen haben Sadio Mané, Toni Kroos und N’Golo Kanté.

Das ist das Team of the Week: Jeden Mittwoch ist es in FIFA Ultimate Team Zeit für das neue TOTW. In dieses Team kommen Spieler, die in der vergangenen Fußball-Woche mit starken Leistungen im realen Fußball überzeugt haben. Diese Spieler erhalten dann verbesserte Inform-Spezialkarten, die eine Woche lang in Packs verfügbar sind.

Das sind TOTW-Predictions: Bei den TOTW-Predictions stellen wir euch Prognosen zum neuen TOTW aus der FUT-Community vor. Dabei werden die Leistungen der Spieler genau betrachtet und Vorhersagen erstellt.

Wichtig ist jedoch, dass die Predictions keine Garantie für das finale Team of the Week 10 sind.

Sie verschaffen aber einen guten Überblick und können zudem genutzt werden, um ein paar Münzen in FUT 22 zu verdienen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 10 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Torhüter

TH: Lloris (Tottenham Hotspur)

Verteidiger

LV: Mendy (Real Madrid)

IV: Bonucci (Juventus Turin/Piemonte Calcio)

IV: Felipe (Atletico Madrid)

Mittelfeldspieler

ZM: Kroos (Real Madrid)

ZDM: Kanté (Chelsea FC)

ZOM: Fekir (Betis Sevilla)

RM: Faivre (Stade Bestrois)

ZOM: Berghuis (Ajax Amsterdam)

Stürmer

LF: Mané (Liverpool FC)

RF: Stindl (Borussia Mönchengladbach)

TOTW 10 Ersatzbank:

TH: Hahn (Go Ahead Eagles)

IV: Mings (Aston Villa)

RV: Zusi (Sporting KC)

IV: Jorge Cuenca (Getafe)

ZDM: Sangare (PSV Eindhoven)

ZDM: Rodri (Manchester City)

ZUM: Ruben Ribeiro (Hatayspor)

LF: Pasalic (Atalanta)

LM: Dennis (Watford)

ST: Undav (Royale Union SG)

ST: Linssen (Rotterdam)

ST: Vlahovic (Florenz)

Spannende Kandidaten für das TOTW 10

Diese Spieler könnte dabei sein:

Sadio Mané war beim Spiel Liverpool gegen Arsenal der Man of the Match und konnte beim 4:0 Erfolg ein Tor sowie eine Vorlage verbuchen. Es ist gut möglich, dass er dafür seine bereits zweite TOTW-Karte erhalten kann.

So könnte die zweite Inform-Karte von Mané aussehen.

N’Golo Kanté hat bisher noch keine Inform-Karte in FUT 22, doch das könnte sich am Mittwoch bereits ändern. Der Franzose spielte stark beim 3:0 Sieg gegen Leicester und konnte sogar selbst ein Tor erzielen.

hat bisher noch keine Inform-Karte in FUT 22, doch das könnte sich am Mittwoch bereits ändern. Der Franzose spielte stark beim 3:0 Sieg gegen Leicester und konnte sogar selbst ein Tor erzielen. Aus der Bundesliga ist dieses Mal nur Kandidat in der näheren Auswahl: Lars Stindl. Er machte ein starkes Spiel gegen Greuther Fürth und konnte beim 4:0-Sieg 3 Vorlagen beisteuern.

Was haltet ihr von den Predictions zum TOTW 10? Welcher Spieler sollte unbedingt ins neue Team der Woche? Verratet es uns doch in den Kommentaren!

Wenn ihr noch auf der Suche nach einer starken Karte für euer Team seid, dann schaut euch doch mal die neue Spezialkarte von Julian Draxler an:

