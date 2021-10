FIFA 22: Prime Gaming-Pack – So holt ihr euch jetzt kostenlose Belohnungen

In FIFA 22 könnt ihr euch über Prime Gaming wieder kostenlose Belohnungen holen. Wir zeigen euch, wie das geht.

Was sind das für Belohnungen? In FIFA 22 kann man sich monatlich ein sogenanntes “Prime Gaming-Pack” abholen. Ein ähnliches Feature gab es auch schon im vergangenen Jahr in FIFA 21.

Was steckt im Prime Gaming-Pack? Es gibt jeden Monat ein neues Pack, deren Inhalte sich unterscheiden können.

Das erste Prime Gaming-Pack enthält folgende Boni:

7 Seltene Spielergegenstände (Gold)

2 Player-Picks (können ebenfalls Gold-Spieler sein oder, mit viel Glück, sogar RTTK-Spieler aus dem aktuellen Event)

1 Leih-Spieler Mbappé für 5 Spiele

Insgesamt kann man aus dem Pack also ganz gute Items bekommen, wenn man Glück hat. Und der Leih-Mbappé kann beispielsweise für Freundschaftsspiele nützlich sein, wo die Verträge nicht heruntergezählt werden.

Was brauche ich dafür? Um die Prime Gaming-Packs abholen zu können, benötigt ihr ein Amazon-Prime-Konto und ein EA-Konto, die ihr miteinander verbunden habt. Seid ihr bei beidem Mitglied, könnt ihr euch die Packs schnappen.

Wie holt man das Prime Gaming-Pack in FIFA 22 ab?

Hier gibt es die Packs: Erstmal müsst ihr in den Loot-Bereich von Prime Gaming. Das geht beispielsweise über diesen Link (via Prime Gaming / Amazon).

Nun bekommt ihr dort die verschiedenen Packs angezeigt. Klickt nun auf das “November-Pack”, um euch das erste Set zu sichern.

Es wird regelmäßig neue Packs geben

Seid ihr noch nicht verbunden, bekommt ihr nun eine Aufforderung, euer Prime-Konto mit EA zu verbinden. Klickt einfach auf die entsprechende Schaltfläche, um die Konten zu verbinden.

Kehrt danach wieder auf die Seite zurück und holt euch eure Belohnung ab.

Wo finde ich jetzt das Pack? Wenn ihr euch das nächste Mal in FIFA 22 anmeldet, solltet ihr eine Benachrichtigung bekommen, dass euer Pack nun verfügbar ist. Das geht sowohl auf der Konsole, als auch in der Web App. Geht nun in den “Shop”-Bereich und dort in den Bereich mit “euren Packs”. Dort liegt nun das Prime Gaming-Pack.

Ich finde kein Pack? Es kann mitunter vorkommen, dass die Freischaltung ein wenig dauert – das berichten mehrere Spieler. In der Regel sollte hier aber einfaches Warten ausreichen, bis das Pack verfügbar ist.

In FIFA 22 gibt es außerdem noch weitere Möglichkeiten, sich kostenlose Packs zu schnappen. Der sogenannte “FGS-Tausch” soll euch motivieren, FIFA bei Twitch zu verfolgen und bietet dafür Packs an.