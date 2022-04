FIFA 22: BVB gegen Bayern in der Prognose – Gewinnt eines von 2 original BVB-Trikots

Am Samstag treffen der FC Bayern München und Borussia Dortmund in der Bundesliga aufeinander. Wie das Spiel ausgehen könnte, zeigt die FIFA-22-Prognose – und ihr könnt eines von zwei Trikots gewinnen!

Das ist das Spiel: Am Samstag, um 18:30 Uhr tritt der aktuelle Tabellenzweite aus Dortmund beim Tabellenführer zum Duell an. Der FC Bayern kann sich dabei mit einem Sieg die zehnte Deutsche Meisterschaft in Folge sichern. Dortmund wiederum wird eine winzige Restchance auf den Titel wahren wollen, indem man den Bayern nochmal 3 Punkte abnimmt.

Die letzten sechs Liga-Duelle beider Mannschaften konnte der FC Bayern allerdings allesamt für sich entscheiden: Im November 2018 schlug der BVB den FC Bayern in der Bundesliga bislang zum letzten Mal.

Ob sich das diesmal ändert? Die offizielle FIFA-22-Prognose versucht, das Match-Ergebnis vorauszusagen. Und: Ihr könnt eines von zwei Matchworn-Trikots des BVB gewinnen. Nehmt dazu einfach unten an der MeinMMO-Verlosung teil.

Bayern gegen Dortmund in der FIFA-22-Prognose

Gewinnt ein originales Spieler-Trikot von Borussia Dortmund

Das zeigt die Prognose: Die FIFA-22-Prognose ergab keinen klaren Gewinner – denn wenn es nach dem Spiel geht, endet der „Klassiker“ mit einem 1:1 Unentschieden.

In der Prognose kann eines der besten FIFA-22-Talente, Jude Bellingham, den BVB zwar mit einem Treffer in Führung schießen. Doch die Antwort durch Robert Lewandowski kommt postwendend mit dem Ausgleichstreffer – der letztlich auch den Endstand ergibt.

Ob es am Wochenende genau so ausgeht? Das wird sich am Samstagabend zeigen. Doch während die Prognose keinen Sieger ergab, könnt zumindest ihr etwas gewinnen.

Das kannst du gewinnen: MeinMMO verlost insgesamt zwei Matchworn-Trikots von Borussia Dortmund – also zwei Shirts, die tatsächlich von Spielern in Matches getragen wurden.

Ein Trikot von Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud (Größe M) aus dem Rückrundenspiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem BVB.

Und ein Trikot von Angreifer Donyell Malen (Größe M) aus dem Spiel Union Berlin vs. Dortmund.

So kannst du mitmachen: Um an der Verlosung teilzunehmen, brauchst du zunächst einen MeinMMO-Account. Log dich damit ein und weiter unten wird ein Anmelde-Tool sichtbar. Registriere dich dort und schon bist du dabei.

Wenn das Anmeldefenster hier unten nicht erscheint, hilft es, die Seite neu zuladen oder den Cache zu löschen.

Die Gewinner werden von uns per Mail kontaktiert. Es wird die Mail-Adresse verwendet, die bei der Erstellung des MeinMMO-Accounts benutzt wurde. Die Daten werden nur für den Versand verwendet und danach gelöscht.

Die Verlosung endet am 26. April.

Viel Glück!