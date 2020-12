FIFA 21 TOTW 14: Das neue Team der Woche in Ultimate Team

In FIFA 21 geht es mit dem TOTW 14 (Team of the Week) weiter. Welche Spieler im neuen Team der Woche dabei sind, erfahrt ihr bei MeinMMO.

Was ist das Team der Woche? EA kürt einmal in der Woche die besten Spieler eines Fußball-Spieltags mit einem Platz im Team of the Week.

Diese Spieler erhalten dann verbesserte Inform-Karten in Ultimate Team, die eine Woche lang in Packs verfügbar sind.

Die stärksten Karten im TOTW 14: Die mit Abstand stärkste Karte im aktuellen Team der Woche erhält Casemiro mit einem Gesamtrating von 90. Spannende Karten erhalten auch Rashford (88), Martinez (87), Lenglet (86), Carrasco (86) und Joao Cancelo (85)

Was ist mit Spielern aus der Bundesliga? Da die Bundesliga sich bereits in der Winterpause befindet, sind im TOTW 14 keine Spieler aus der deutschen Top-Liga vertreten. Dafür sind im neuen Team der Woche vor allem Spieler aus der Premier League, La Liga und Serie A zu finden.

Das ist das Team of the Week 14

Das neue TOTW 14

Diese Spieler sind im TOTW 14:

TW: Maignan (84)

IV: Lenglet (86)

IV: Denayer (84)

IV: Izzo (82)

ZDM: Casemiro (90)

LM: Rashford (88)

LM: Carrasco (86)

RM: Joao Cancelo (85)

LF: Martinez (87)

ST: Al Soma (84)

ST: Muriel (82)

TW: Bernardoni (82)

IV: Saiss (82)

ZOM: Calhanoglu (82)

RM: Caceres (81)

RM: Saka (81)

ST: Ruben Garcia (82)

ST: Edouard (81)

ST: Linssen (80)

RF: Melgarejo (79)

LF: Sergi Canos (78)

ST: Wadji (73)

LF: Johnson (69)

Wann erscheint das TOTW 14? Die neuen Inform-Karten sind ab heute, dem 30. Dezember um 19:00 Uhr in FIFA 21 Ultimate Team verfügbar.

So kommt ihr an die neuen Inform-Karten

In Sets: Mit besonders viel Glück könnt ihr TOTW-Karten aus diesen Packs erhalten.

Gold-Set (5.000 Münzen)

Premium-Gold-Set (7.500 Münzen)

oder aus anderen Spezialsets

Bronze- oder Silber-Inform-Karten finden sich in den entsprechenden Bronze- und Silber-Packs.

Auf dem Transfermarkt: Alternativ könnt ihr die neuen Inform-Karten auch auf dem FUT-Transfermarkt kaufen. Dort sind die Karten recht schnell zu finden. Wartet aber am besten ein paar Tage mit dem Kauf, denn erfahrungsgemäß sinken die Preise oft noch deutlich.

Außerdem gab es in FIFA 21 mittlerweile stolze 7 Updates. Doch ist das Spiel dadurch wirklich besser geworden?