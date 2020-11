FIFA 21: TOTW 8 bringt Leon Goretzka ins Team der Woche

Das Team of the Week geht in FIFA 21 mit dem TOTW 8 in die nächste Runde. Welche Spieler haben es ins Team der Woche geschafft?

Das ist das Team of the Week: Das TOTW belohnt jede Woche Spieler mit einer speziellen Inform-Karte, die ihre Leistungen in der realen Fußballwelt mit verbesserten Stats würdigt.

Diese Karten könnt ihr dann aus Packs ziehen oder auf dem Transfermarkt erwerben. Außerdem stecken sie als Player Picks in euren Weekend League Belohnungen.

Wann kommt das TOTW 8? Das TOTW ist ab sofort, den 18. November um 19:00 Uhr, in Ultimate Team verfügbar. Es bleibt nun eine Woche lang in Packs enthalten, bis es kommende Woche vom TOTW 9 abgelöst wird. Außerdem könnt ihr es in Squad Battles herausfordern.

Das ist das Team of the Week 8

Das komplette TOTW 8

Das sind die besten Karten im TOTW: Schau man auf die Gesamtwerte, sticht die neue Karte von Liverpools Sadio Mané heraus. Der Angreifer hat einen Gesamtwert von 91 und kann mit allen wichtigen Offensivwerten überzeugen. Dazu kommt Chelseas Kanté mit einer 89er-Karte, die bei seinen Gegenspielern im Mittelfeld für absolute Alpträume sorgen dürfte.

Ebenfalls spannend sind die neuen Karten für Vidal (85) und Hakimi (85). Beide gehören zu den OTW-Spielern und bekommen so ein feines Upgrade spendiert. Weitere Top-Karten sind Mahrez (86) und Insigne (86).

Was macht die Bundesliga? Auch die Bundesliga ist im TOTW 8 vertreten. Besonders interessant ist hier die Karte von Leon Goretzka, der ein schönes Upgrade auf 86 bekommen hat und eure Bundesliga-Mannschaft im Zentrum verstärken könnte. Dazu kommt eine Spezialkarte für Keeper Yann Sommer (87). Die sticht zwar nicht so sehr heraus und dürfte auch nicht übermäßig teuer auf dem Transfermarkt werden – aber zumindest stellt sie gutes SBC-Futter dar, wenn ihr sie in euren Weekend League Rewards ziehen solltet.

Auch abseits des TOTW gibt es immer wieder neue Spezialkarten in Ultimate Team. Eine solche kriegt nun auch David Beckham – die Legende kehrt bald auf den virtuellen Rasen zurück.