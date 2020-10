Am kommenden Mittwoch, den 14. Oktober, erscheint das neue TOTW 3 (Team of the Week) in FIFA 21. Hier erfahrt ihr, wer im neuen Team der Woche stehen könnte.

Was ist das Team of the Week? Das Team of the Week erscheint regelmäßig mittwochs und bringt neue Spezialkarten zu Ultimate Team. Es besteht aus 23 Spielern, die mit einer Inform-Karte für starke Leistungen aus dem realen Fußball belohnt werden. Die kann man dann mit viel Glück aus Packs ziehen oder auf dem Transfermarkt bekommen.

Was sind TOTW Predictions? In der FUT-Community wird Woche für Woche über die Spieler des kommenden TOTW gerätselt. Es wird geschaut, wer am Wochenende stark aufspielte und eine Spezialkarte bekommen könnte.

Die Vorhersagen bieten dann oft schonmal einen guten Einblick, wie das TOTW aussehen könnte. Ihr könnt sie dann wiederum nutzen, um mit potentiellen TOTW-Karten zu handeln – wie das geht, erfahrt ihr in unseren Trading Tipps.

Wichtig ist: Eine Garantie liefern Predictions nicht, das offizielle TOTW kann am Ende auch anders aussehen.

Vorhersage zum Team of the Week 3 in Ultimate Team

Diese Vorhersagen stammen vom FIFA-YouTuber Kieron SSF (via YouTube). Die potentiell stärksten Karten hätten hier Sergio Ramos von Real Madrid und Liverpool-Angreifer Roberto Firmino.

Torhüter:

TW: Rui Patricio (Wolverhampton)

TW: Marko Maric (Houston Dynamo)

Verteidiger:

IV: Sergio Ramos (Real Madrid)

LAV: Robert Skov (Hoffenheim)

RV: Kieran Trippier (Atlético Madrid)

LV: Ramy Bensebaini (Gladbach)

IV: Willi Orban (RB Leipzig)

Mittelfeld:

ZOM: Petros Mantalos (AEK Athens)

ZDM: Julian Baumgartlinger (Leverkusen)

ZM: Leon Goretzka (Bayern München)

ZOM: Gilfy Sigurdsson (Everton)

ZM: Milinkovic-Savic (Lazio)

RM: Gwion Edwards (Ipswich)

LM: Kamil Grosicki (West Brom)

ZOM: Martin Odegaard (Real Madrid) – Bei einer TOTW-Karte würde auch seine OTW-Karte steigen.

Stürmer:

MS: Roberto Firmino (Liverpool)

LF: Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenhua)

ST: Alexander Sørloth (RB Leipzig)

ST: Jamille Matt (Forest Green Rovers)

ST: Luis Muriel (Atalanta)

ST: Jeremy Ebobisse (Portland Timbers)

ST: Olivier Giroud (Chelsea)

ST: Michael Olunga (Kashiwa Reysol)

Mögliche Bundesliga-Spieler im TOTW 3

Diese Bundesliga-Spieler könnten dabei sein: Diese Woche ist ein Sonderfall, da viele Ligen in der Länderspielpause waren. Die Predictions basieren daher zu einem Großteil auf Leistungen aus internationalen Partien.

Doch auch hier sind einige Bundesliga-Spieler vertreten. Dazu gehört Leipzigs Alexander Sørloth, der beim 4:0 Sieg gegen Rumänien ein Tor und eine Vorlage für Norwegen erzielte. Erling Haaland schoss in diesem Spiel zwar ganze 3 Tore, war aber bereits im letzten TOTW dabei.

So könnte eine mögliche Karte für Goretzka aussehen

Eine besonders spannende Karte für Ultimate Team wäre Leon Goretzka. Der Münchner Spieler gehört zum Besten, was die Bundesliga im Mittelfeld zu bieten hat. Im Spiel gegen die Ukraine erzielte er ein Tor, die Partie endete mit einem 2:1 Sieg.

Hoffenheims Skov erzielte einen Treffer beim Länderspiel gegen Island, dem Gladbacher Bensebaini gelang das selbe gegen Nigeria. Leipzigs Willi Orban traf gegen Bulgarien, Baumgartlinger konnte als Kapitän mit Österreich zwei Siege feiern.

Viele dieser Spieler können euer Team verstärken – gerade, wenn ihr noch in der Anfangsphase des Team-Buildings seid. Hier findet ihr ein gutes Bundesliga-Team für den Start in die Saison.