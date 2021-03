Am kommenden Mittwoch, den 31. März 2021, veröffentlicht EA Sports das neue TOTW 27 (Team of the Week) in FIFA 21 Ultimate Team. Welche Spieler diesmal dabei sein könnten, zeigen die TOTW 27 Predictions.

Was ist das Team of the Week? Jeden Mittwoch erhält eine Auswahl an Spielern, die im realen Fußball mit starken Leistungen überzeugt haben, eine neue Inform-Spezialkarte. Dieses Team der Woche ist dann eine Woche lang in den FIFA-21-Packs zu bekommen.

Die Spielerkarten stellen dabei verbesserte Versionen dar, die nicht nur bessere Werte mitbringen, sondern auch auf dem Transfermarkt mehr wert sind.

Das sind TOTW Predictions: Bei den Predictions handelt es sich um Voraussagen der Community zum kommenden TOTW. Dort versuchen Spieler aufgrund der realen Fußball-Ergebnisse zu erraten, welche Karten im Team der Woche dabei sein könnten.

Wichtig ist, dass es sich hierbei nicht um Garantien, sondern lediglich theoretische Voraussagen handelt. Das TOTW am kommenden Mittwoch kann also auch ein wenig anders aussehen, als die Predictions vermuten lassen.

Mit TOTW-Karten und Spielern, die möglicherweise eine solche bekommen, kann man auf dem Transfermarkt Trading betreiben. Wie das funktioniert, zeigen wir euch hier:

Die Vorhersage zum Team of the Week 27 in Ultimate Team

Wir schauen uns in dieser Woche des YouTubers KieronSSF an. In dieser Woche stehen internationale Matches anstatt von Ligapartien an. Die Spieler werden damit auf Grundlage ihrer Auftritte in den vergangenen Länderspielen bewertet.

Torhüter

TW: Dubravka (Newcastle)

Oblak (Atletico Madrid)

Verteidiger

RV: Svensson (AZ Alkmaar)

RV: Serge Aurier (Tottenham)

IV: Chiellini (Piemonte Calcio)

RAV: Fernandes (ZSKA Moskau)

LV: Augustinsson (Werder Bremen)

Mittelfeld

ZDM: Soucek (West Ham)

ZOM: Kai Havertz (Chelsea)

ZOM: Kudus (Ajax Amsterdam)

LM: Thorgan Hazard (Dortmund)

ZOM: Shaqiri (Liverpool)

RM: Noone (Melbourne City)

Sturm

ST: Wind (Kopenhagen)

ST: Clarke-Harris (Peterborough United)

LF: Damsgaard (Sampdoria Genua)

ST: Jovetic (Monaco)

RF: Tadic (Ajax Amsterdam)

ST: Larin (Besiktas Istanbul)

ST: Yilmaz (LOSC Lille)

ST: Lewandowski (Bayern München)

ST: Calvert-Lewin (Everton)

ST: Aubameyang (Arsenal)

RF: Dembélé (Barcelona)

Kandidaten aus der Bundesliga im TOTW 27

Viele Bundesliga-Kandidaten sind in dieser Woche nicht im TOTW vertreten. Allerdings könnten diese Spieler dabei sein:

Robert Lewandowski traf im Länderspiel für Polen doppelt und könnte sich so eine Karte verdienen. Allerdings sieht der YouTuber ihn eher als zusätzliche Option, die das TOTW verbessern soll.

traf im Länderspiel für Polen doppelt und könnte sich so eine Karte verdienen. Allerdings sieht der YouTuber ihn eher als zusätzliche Option, die das TOTW verbessern soll. Thorgan Hazard traf in seinem Länderspiel für Belgien ebenfalls und könnte eine neue Inform-Karte im linken Mittelfeld bekommen.

traf in seinem Länderspiel für Belgien ebenfalls und könnte eine neue Inform-Karte im linken Mittelfeld bekommen. Auch Werders Augustinsson konnte sich in den internationalen Partien für Schweden in die Torschützenliste eintragen. Der Verteidiger könnte ein Upgrade bekommen.

