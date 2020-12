Am 23. Dezember, erscheint in FIFA 21 das TOTW 13 (Team of the Week). Bei uns auf MeinMMO erfahrt ihr, wer einen Platz im nächsten TOTW ergattern könnte. Robert Lewandowski und Cristiano Ronaldo stehen hoch im Kurs.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche stellt EA Sports ein neues TOTW zusammen. Dieses Team besteht aus 23 Spielern, die in der letzten Woche starke Leistungen gezeigt haben.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die dann eine Woche lang in Packs zu finden sind.

Was sind TOTW Predictions? Bei den Predictions zum Team der Woche handelt es sich um Vorhersagen der Community. Dabei versuchen die FIFA-Experten zu erahnen, welche Spieler aufgrund ihrer guten Leistungen in das nächste TOTW gewählt werden.

Erstaunlich oft treffen die Vorhersagen dabei ins Schwarze und es gelingt, viele Spieler richtig vorherzusagen. Eine Garantie sind die Predictions allerdings nicht.

Zudem kann man die Predictions wunderbar nutzen, um sich ein paar Münzen in FUT 21 zu verdienen. Hier verraten wir euch, wie das geht:

FIFA 21: Trading Tipps – So verdient ihr in FUT schnell Münzen

Die Vorhersage zum Team of the Week 13 in Ultimate Team

Der bekannte FIFA-YouTuber KieronSFF hat Vorhersagen zum nächsten Team der Woche getroffen. Diese gelten für beide Spieltage der letzten Woche.

Torhüter

TW: Horn (1. FC Köln)

TW: Handanovic (Inter Mailand)

Verteidiger

LV: Robertson (Liverpool FC)

IV: Gouweleeuw (FC Augsburg)

IV: Da Silva (Stade Rennes)

RAV: Michelin (RC Lens)

Mittelfeldspieler

Szwoch (Wisla Plock)

ZDM: Koopmeiners (AZ Alkmaar)

ZDM: McTominay (Manchester United)

ZOM: Stindl (Borussia Mönchengladbach)

Stürmer

MS: Ilicic (Atalanta)

RF: Moreno (Villareal)

MS: Benzema (Real Madrid)

LF: Everton (Benfica Lissabon)

ST: Ghazi (Aston Villa)

ST: Salvesen (Strømsgodset IF)

MS: Chalov (ZSKA Moskau)

ST: Suarez (Atletico Madrid)

ST: Testroet (Erzgebirge Aue)

ST: Martial (Manchester United)

ST: Firmino (Liverpool FC)

ST: Lewandowski (Bayern München)

ST: Ronaldo (Juventus Turin/Piemonte Calcio)

Mögliche Bundesliga-Spieler im TOTW 13

Diese Bundesligaspieler könnten im TOTW 13 landen:

Robert Lewandowski: Der frischgebackene Weltfussballer könnte in dieser Woche seine zweite Inform-Karte in FUT 21 erhalten. Denn mit seinen 2 Toren im Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen ist er der perfekte Kandidat für einen Platz im Team der Woche.

So könnte eine neue Inform-Karte von Lewandowski aussehen

Lars Stindl: Beim 3:3 Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt schoss Stindl alle 3 Tore für Borussia Mönchengladbach. Mit diesem Hattrick hat er sich definitiv einen Platz im TOTW 13 verdient.

Jeffrey Gouweleeuw: Der Verteidiger vom FC Augsburg machte ein starkes Spiel und erzielte das entscheidende 1:0 gegen Arminia Bielefeld. Ob er dafür seine erste TOTW-Karte erhält, erfahren wir am Mittwoch.

Timo Horn: Der Keeper vom 1. FC Köln glänzte mit einigen Paraden und hielt seinen Kasten sauber gegen RB Leipzig. Für diese Leistung könnte er durchaus mit einem Platz im Team der Woche belohnt werden.

Falls ihr nach Abwechslung in Ultimate Team sucht, dann schaut mal in der Silber-Lounge vorbei. Hier findet ihr Spieler-Tipps für den beliebten Silber-Modus.