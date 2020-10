FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Welche Änderungen bringt das neue Update? Das Update behebt, laut offizieller Patch Notes (via EA Sports ), kleinere Fehler in Verbindung mit dem FUT-Transfermarkt sowie Verbindungsfehler für VOLTA-Matches .

Wann kommt das Title Update 3.1? Der neue Patch ist bereits für den PC (via Origin oder Steam) erschienen. Ein Release für PlayStation 4 und Xbox One steht noch aus.

Nachdem das Title Update 3 erst vor einigen Tagen große Änderungen angekündigt hat, steht bereits das nächste Update an. Allerdings enthält das nächste Titel Update 3.1 lediglich ein paar Korrekturen und behebt kleinere Fehler in FIFA 21.

