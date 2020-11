Spieler glauben, FIFA 21 hat mit dem letzten Patch irgendwas am Schuss gedreht

FIFA 21 hat seit Release schon so manches an Patches bekommen, die nicht alle glücklich machen. Es tauchen Beschwerden über das Gameplay nach den Updates auf.

Seit FIFA 21 erschienen ist, hat es schon das ein oder andere Update erhalten. Das letzte Update beispielsweise legte einen Fokus auf die Korrektur der Schiedsrichter-Logik, brachte aber auch noch jede Menge andere Änderungen in den Patch Notes mit sich. Das vorher erschienene Update war ebenfalls sehr umfangreich und änderte viel.

Doch die Patches sorgen nicht nur für Freude, sondern teilweise für das Gegenteil. Während die Stimmung um FIFA 21 kurz nach Release sehr gut war und viele das Gameplay lobten, tauchen nach den Patches immer wieder verärgerte Posts auf. Die kritisieren vermeintliche Änderungen, die nicht in den Übersichten stehen.

Fühlt sich FIFA 21 jetzt anders an?

Das ist das Problem: Im FIFA-Subreddit gab es nach den Patches verschiedenste Posts, die an vielen Ecken das Gameplay bemängeln. Einer konzentriert sich da etwa auf Schüsse: User Clarrence-Boddiker (via reddit) erklärt, dass er über 350 Spiele gespielt habe, aber sich seit dem letzten Patch irgendwas an den Schüssen geändert haben muss. Er habe zwei unglaubliche Top-Stürmer, bemerke aber plötzlich einen starken Unterschied bei Finesse- und Flachschüssen.

In den Kommentaren finden sich mehrere User, die dem zustimmen. Für viele scheint sich das Spiel „anders“ anzufühlen. Ein anderer User stellt bei der Schussproblematik eher die Keeper in den Vordergrund: „Ich denke, die Torhüter sind besser geworden, und vielleicht haben sie den Abschluss ein wenig generft“, vermutet er (via reddit).

Hat sich am Abschluss mit Top-Stürmern was geändert?

Dann wiederum gibt es Spieler, die weniger Probleme mit den Schüssen, dafür aber mit Kopfbällen haben.

Außerdem gibt es Spieler, die den Squad-Battles-Modus seit dem letzten Patch kritisieren. Der sei jetzt plötzlich viel, viel schwieriger. „Es macht mir nichts aus, wenn es schwer ist, aber es sollte Spaß machen und ein entspannter Spielmodus zwischen Rivals und Freundschaftsspielen sein“, kommentiert User mr_Brostinson (via reddit): „Wie das Gameplay jetzt ist, macht es definitiv keinen Spaß.“

Andere kritisieren seit dem Patch die Pässe ihrer Spieler: „Hat noch jemand das Problem, dass jedes Zuspiel in den Lauf oder jeder einfache Pass sich anfühlt, als würde ihn ein mit 40 bewerteter Bonze-Spieler ausführen?“ fragt ein User (via reddit). Hier findet sich ebenfalls einiges an Zustimmung – aber auch Widerrede.

Patches und FIFA – eine längere Geschichte

Geht es jedem so? Während viele Spieler sich über die Patches beschweren, erklären andere, dass sich bei ihnen rein gar nichts geändert habe. Als Gegenargument wird beispielsweise angeführt, dass Spieler nun im Verlaufe des Spiels einfach immer besser werden – und die Gegner somit schwieriger. Außerdem wird ein Punkt angeführt, bei dem sich die meisten Spieler dann doch einig sind: Die Server.

In Sachen Verbindung gibt es oft Kritik bei FIFA 21. Oft führen Spieler die Problematiken wie langsame Fußballer, seltsame Pässe oder plötzlich misslingende Skill-Moves auf die Server zurück. Gerade in der Weekend League sind diese oft ein großes Thema. Und auch FIFA 21 hatte schon seine Ausfälle: Etwa das große Server-Down vom Rulebreakers-Event, das direkt eine verschobene Weekend League zur Folge hatte.

Nicht das erste Mal Kritik: Dass sich FIFA für viele Spieler nach Patches plötzlich anders anfühlt (und zwar abseits der in den Patch Notes genannten Änderungen), kommt nicht zum ersten Mal vor. Auch in FIFA 20 oder FIFA 19 gab es da immer wieder Probleme. Das ging so weit, dass um den FIFA-21-Release öfter Posts auftauchten, die flehten: „EA, bitte patch das Spiel nicht (drastisch).“

Doch mittlerweile hat FIFA 21 so manchen Patch bekommen – und das Gefühl vom ungünstig geänderten Gameplay ist bei einigen Spielern zurück.

Offizielle Aussagen dazu gibt es nach aktuellem Stand allerdings nicht – abgesehen von dem, was in den Patch Notes steht. Somit ist also unklar, wo genau die Probleme liegen: Ob es tatsächlich Änderungen sind, Fehler in den Patches, die Server, die Skills – oder eine Kombination aus irgendwie allem.

Ein hingegen recht klarer Fehler unterlief dem Spiel zuletzt bei der ersten Liga-SBC: Die musste nach kurzer Zeit wieder deaktiviert werden.