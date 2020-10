Es gibt neue Informationen zu den Next-Gen-Versionen von FIFA 21 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. EA Sports verrät ein Datum und weitere Details.

Im nächsten Monat erscheinen bereits die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Diese Konsolen sollen dann eigene, verbesserte Versionen von FIFA 21 erhalten. Und jetzt wissen wir, wann es so weit ist.

Wann kommen die Next Gen Versionen von FIFA 21? In einem Tweet hat EA Sports jetzt angekündigt, dass die Next-Gen-Versionen von FIFA 21 am 4. Dezember für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen werden.

Interessant ist dabei, dass man bis zum Release der Next-Gen-Versionen erstmal die alten Versionen (PS4 und Xbox One) auf den Next-Gen-Konsolen spielen kann.

So könnt ihr also auf der neuen PlayStation 5 erstmal die Playstation-4-Version von FIFA 21 spielen und am 4. Dezember das kostenlose Next-Gen-Upgrade runterladen.

Das hat EA Sports auf Twitter bestätigt:

Alle Fragen zum kostenlosen Upgrade beantworten wir euch hier:

Die neuen Features der Next-Gen-Versionen

Was ist neu bei den Next-Gen-Versionen? Die FIFA-21-Versionen für PS5 und Xbox Series X sollen mehrere neue Features erhalten. EA hat diese Optimierungen angekündigt:

Das haptische Feedback des PS5-DualSense-Controllers wird unterstützt

Blitzschnelle Ladezeiten

Verbesserte Ausleuchtung, Rendering und Animationstechnologie

Humanisierung abseits des Balls

Verbesserte Audio-Effekte

Allerdings soll die PC-Version kein Upgrade erhalten und weiterhin der alten Version entsprechen.