FIFA 21: Nicht Lewandowski, nicht Kimmich – André Silva ist POTM

Der Bundesliga POTM in FIFA 21 ist bekannt. André Silva von Eintracht Frankfurt hat sich den Titel und die spezielle SBC gesichert – trotz heftiger Konkurrenz.

Das ist der POTM: Der POTM ist der „Player of the Month“, also der Spieler des Monats. Der wird jeden Monat mit einem Voting entschieden, an dem Spieler und Fans teilnehmen können.

Der neueste POTM-Titel wurde rückwirkend für den Monat Januar vergeben. Und der Spieler des Monats Januar lautet: André Silva von Eintracht Frankfurt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wahl trotz heftiger Konkurrenz: In der Wahl zum POTM setzte sich André Silva gegen namhafte Konkurrenz durch. Neben ihm waren nämlich gleich drei Spieler des FC Bayern nominiert: Robert Lewandowski, Joshua Kimmich und Thomas Müller. Dazu kam sogar noch Dortmunds Jadon Sancho sowie André Silvas Teamkollege Filip Kostić.

Gerade Lewandowksi, Kimmich oder auch Sancho hätten hier als Favoriten gelten können. In FIFA 21 bekommt der POTM immer ein starkes Upgrade und die drei hätten möglicherweise stärkere Karten bekommen.

Doch die Wahl fiel auf André Silva, der damit den letzten POTM Lars Stindl ablöst. Und das nicht umsonst: Der Frankfurter erzielte im Januar 7 Tore in 6 Spielen, traf gleich dreimal doppelt. Insgesamt hat er übrigens in 20 Liga-Einsätzen bereits 18 Tore in dieser Saison erzielt – ein ziemlich starker Wert. Sogar für das TOTY war Silva nominiert.

Einfach zu lösende POTM Silva SBC

So kriegt ihr die Karte: Um Silvas POTM-Karte zu kriegen, müsst ihr die POTM-SBC in Ultimate Team lösen. Die besteht in diesem Monat nur aus einem einzigen Team mit folgenden Anforderungen:

Mind. 1 Bundesliga-Spieler

Mind. 1 TOTW-Spieler

Mindestens 83 Team-Bewertung

Und mindestens 80 Teamchemie

Für Silva müsst ihr nur ein Team eintauschen

Insgesamt ist das leicht zu lösen, wenn man noch ein paar 83er-Spieler im Verein hat und sich nur einzelne Karten hinzukaufen muss. Fängt man komplett bei 0 an, werden die SBC-Lösungen bei futbin aktuell mit etwa 60.000 Münzen beziffert.

Lohnt sich die Karte? 60.000 Münzen sind vielleicht etwas viel für die Karte, vergleicht man sie mit anderen Top-Stürmern. Doch wenn man ein bisschen SBC-Futter übrig hat, kann sich die Karte durchaus lohnen. Silva hat zwar nicht allzu viel Tempo, dafür aber ordentliche Dribbel- und Schuss-Werte. Mit einem Chemistry-Style, der das Tempo boostet, sehen die Werte gar nicht schlecht aus. Zumindest für Fans dürfte die Karte definitiv eine Option sein.

Wenn ihr eure Offensive schon beisammen habt, findet ihr hier ein paar Tipps, wie ihr noch mehr Tore in FIFA 21 schießt.