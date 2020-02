10 Bundesliga-Stars in FIFA 20, die ein Winter-Upgrade kriegen könnten

Demnächst steht in FIFA 20 der Winter Refresh an. Jährlich bekommen besonders starke Spieler der Hinrunde ein Werte-Upgrade verpasst. Wer könnte aus der Bundesliga dabei sein?

Wann kommt der Winter Refresh? Üblicherweise kommt der Refresh in Wellen zwischen Anfang und Mitte Februar. Dann sind die Wintertransfers ebenfalls gelaufen.

Wie läuft das Winter Upgrade? Einmal im Jahr werden die Grundwerte der Karten in FIFA Ultimate Team überholt. Besonders gute Spieler der Hinrunde können so neue Ratings bekommen, die sie noch stärker machen.

Diese neuen Standard-Karten sind dann auch in Packs zu finden. Eure alten Basis-Karten im Verein erhalten allerdings kein Upgrade. Für einige Spezialkarten kann das Upgrade allerdings auch gelten, wenn ihr den Spieler bereits im Verein habt und die neue Standard-Karte besser wird, als die Spezialkarten. POTM-Karten beispielsweise können durchaus im Rating steigen, wenn die Standard-Karte ein Upgrade bekommen hat.

Diese 10 Bundesliga-Spieler könnten noch stärker werden

Wer könnte ein Upgrade bekommen? Wir haben uns in der Bundesliga umgeschaut und 10 Kandidaten ausgemacht.

Robert Lewandowski

Darum könnte Lewandowski ein Upgrade bekommen: Schon zum Release im Sommer war die Überraschung der Community groß, dass Robert Lewandowski keine 90 in FIFA 20 bekommen hat. Zahlreiche Spezialkarten, etwa zum Headliners-Event, brachten dem Angreifer dann die 90 und mehr – und alles andere als ein entsprechendes Upgrade der Gold-Karte wäre eine Überraschung.

Lewandowski hat wettbewerbsübergreifend in 27 Partien 32 Tore erzielt, 3 weitere vorbereitet. 21 davon erzielte er in der Bundesliga und hat damit eine Quote von mehr als einem Treffer pro Spiel. Das Upgrade ist nahezu sicher.

Timo Werner

Darum könnte Werner ein Upgrade bekommen: Kurz gesagt – die Situation ist quasi dieselbe wie bei Lewandowski. Zuerst überraschte der vergleichsweise niedrige Wert zum Release, zweitens schoss Werner Tore am Fließband.

20 Tore in 19 Liga-Spielen sprechen eine deutliche Sprache, auch die ein oder andere Spezialkarte hat Werner schon gesammelt. Das Upgrade ist nur logisch – und darüber hinaus gut möglich, dass es sich dabei um mehr als einen Rating-Punkt handeln wird.

Alphonso Davies

Darum könnte Davies ein Upgrade bekommen: Alphonso Davies ist eine der großen Überraschungen der Saison. Dass der 19-Jährige schon jetzt zum Stammspieler beim FC Bayern werden würde – damit hat EA Sports wohl auch nicht gerechnet.

Denn seine 72er-Karte bietet zwar eine Menge Tempo, die übrigen Werte sind allerdings eher schwach. Da Davies aber seit Ende Oktober sämtliche Spiele von Anfang an absolvierte, dürfte es hier ein ordentliches Upgrade für das Top-Talent geben. Darüber hinaus ist er aktuell als Linksverteidiger bei den Bayern eingeplant. Ein Positionswechsel dürfte also anstehen.

Ozan Kabak

Darum könnte Kabak ein Upgrade bekommen: Ebenfalls 19 Jahre alt, und ebenfalls mit einer eher unauffälligen Silber-Karte ausgestattet, gibt es durchaus Parallelen zwischen Ozan Kabak und Alphonso Davies.

Kabak hat sich seit seinem Wechsel von Absteiger Stuttgart zu Schalke 04 zum absoluten Stammspieler bei den Königsblauen entwickelt. Als Anker hat der junge Verteidiger dabei geholfen, die Schalker Abwehr zu stabilisieren. Auch auf FIFA dürfte er ein verlässlicherer Verteidiger werden und sein 74er Rating hochschrauben.

Marcus Thuram

Darum könnte Thuram ein Upgrade bekommen: Borussia Mönchengladbach spielt bisher eine sehr starke Saison, steht aktuell auf Platz 3 der Tabelle. Die Angreifer Plea, Thuram, Embolo und Patrick Herrmann steuerten allesamt Treffer bei und kommen alle für Upgrades in Frage.

Thuram steht hier stellvertretend für das Quartett, das rein zahlenmäßig durchaus ähnliche Werte aufzuweisen hat. Der Franzose sorgte neben sechs Treffern auch noch für fünf Vorlagen. Sein Upgrade könnte durchaus bemerkenswert ausfallen. Seine Inform-Karte etwa hat einen Wert von 81, während die Standard-Karte noch mit 75 dasteht. Zumindest eine Annäherung sollte hier stattfinden – und ein Positionswechsel von Linksaußen in den Sturm steht ebenfalls an.

Milot Rashica

Darum könnte Rashica ein Upgrade bekommen: Die Saison von Werder Bremen läuft nicht gerade angenehm. Der Verein von der Weser steht am unteren Ende der Tabelle und kämpft um den Klassenerhalt.

Einer der wenigen Lichtblicke war Milot Rashica. Der Außenstürmer überzeugt immer wieder mit guten Leistungen, erzielte ganze 7 Tore und legte 3 weitere auf. Überhaupt ist er ein belebendes Element im Angriff – und könnte mit seiner Geschwindigkeit auch eure Bundesliga-FUT-Teams verbessern. Aktuell liegt seine Karte bei 79. Die 80 dürfte Rashica mindestens knacken.

Marcel Sabitzer

Darum könnte Sabitzer ein Upgrade bekommen: Dass RB Leipzig aktuell ganz oben um die Meisterschaft mitspielt, liegt natürlich nicht nur an Timo Werner. Auch die Mitspieler des Stürmers überzeugen mit starken Leistungen – so zum Beispiel Marcel Sabitzer.

Der Österreicher bekam bereits zum Ulitmate-Scream-Event eine starke Karte, hielt sich mit Upgrades bisher aber zurück. Das dürfte sich zum Winter ändern: Ein Upgrade der 81er-Karte scheint angesichts von wettbewerbsübergreifend 20 Torbeteiligungen in 26 Spielen an der Zeit.

Erling Haaland

Darum könnte Haaland ein Upgrade bekommen: 2 Spiele, 59 Minuten, 5 Tore. So sehen Haalands Zahlen zum Zeitpunkt dieses Artikels aus. Zumindest in der 1. Bundesliga, im Trikot der Dortmunder Borussia. Betrachtet man die gesamte Saison vor seinem Wechsel, hat der BVB-Neuzugang 33 Tore in 24 Spielen geschossen, und nebenbei noch 7 aufgelegt. Kann man mal machen.

Haalands Standard-Silber-Karte liegt derweil noch bei 73. Dass das Upgrade kommt, ist geradezu sicher. Seine TOTW-Karte alleine liegt bereits bei 86. Gut möglich, dass Haaland einen riesigen Sprung macht und gleich mehrere Ratingpunkte hochgestuft wird.

Filip Kostic

Darum könnte Kostic ein Upgrade bekommen: Die Frankfurter Eintracht spielt eine etwas unbeständige Saison, mit Aufs uns Abs. Filip Kostic ist einer dieser Spieler, die öfter dabei helfen, für die „Aufs“ zu sorgen.

Gerade als Vorbereiter hat sich Kostic immer wieder hervorgetan und beackert zuverlässig die linke Seite des Spielfelds. In FIFA 20 liegt seine Standard-Karte bei 82, seine Inform bei 84. Möglich, dass sich eine neue Goldkarte dazwischen einordnet.

Yann Sommer

Darum könnte Sommer ein Upgrade bekommen: Yann Sommer hat ebenso Anteil am Aufschwung der Gladbacher, wie die Angriffsreihe auf der anderen Seite des Platzes. Der Schweizer sorgt dafür, dass seine Mannschaftskollegen sich auf den Weg nach vorne konzentrieren können – denn im Zweifel ist der Schlussmann auf dem Posten.

Kaum ein Keeper zeigte sich in der laufenden Bundesliga-Saison so konsistent wie Sommer. In FIFA 20 könnte seine Goldkarte daher im Winter um einen Punkt nach oben klettern.

Die neuen Ratings werden auf den Ergebnissen des realen Fußballs basieren. Wenig mit der Realität haben hingegen diese FIFA-Elemente zu tun: