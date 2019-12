FIFA 20: So stark ist der neue BVB-Transfer Haaland jetzt schon

Das begehrte Talent Erling Haaland ist zu Borussia Dortmund gewechselt. Was bedeutet das für seine FUT-Karte in FIFA 20 und wie stark ist er bereits in Ultimate Team?

Um diesen Transfer geht’s: Der BVB hat bekannt gegeben, dass sie den norwegischen Stürmer Erling Haaland (Håland) von RB Salzburg verpflichtet haben.

Dort hat der 19-Jährige seit Sommer 2019 gespielt und in 16 Spielen bereits 17 Tore geschossen.

So stark ist Haaland in FIFA 20

Diese Karten gibt es von Haaland bereits: Zum Beginn von FUT 20 startete der Norweger mit einer unscheinbaren Silber-Karte. Diese hat abgesehen von den herausragenden Physis-Werten keine besonders interessanten Merkmale und nur die wenigsten dürften ihn gespielt haben.

Doch recht schnell bekam er sein erstes Upgrade im ersten Team of the Week sowie ein weiteres im TOTW 9. Und weil er in der Champions League ebenfalls für Furore sorgte, erhielt er eine Team-of-the-Group-Stage-Karte.

Alle Spezialkarten von Haaland:

Das sind seine Stärken: Schaut man sich seine Spezialkarten genauer an, dann merkt man schnell das seine stärken in der Geschwindigkeit, der Physis und den guten Schuss-Werten liegen. Zudem is der Norweger 1,94 m groß, was aus diesen Stats eine seltene und besonders starke Kombination macht.

Das bedeutet der Wechsel zum BVB für seine Karte

Diese Karten wird es geben: Offizielle BVB-Karten von Haaland gibt es zwar noch nicht. Doch die Erfahrungen der letzten Jahre lassen vermuten, welche Karte es geben könnte.

So könnte es zuerst eine neue Standard-Silber-Karte in der BVB-Version geben. Diese sähe dann so aus:

Die Inform-Karten, die er sich für seine guten Leistungen bei RB Salzburg verdient hat, wird es jedoch nicht als BVB-Versionen geben. Genauso wenig wie seine TOTGS-Karte.

Doch vermutlich wird es eine OTW-Karte geben. Diese Ones-To-Watch-Karten erscheinen zu den Sommer- und Winter-Transferperioden und verleihen Top-Transfers Spezialkarten, die immer stärker werden, sobald der Spieler es in ein TOTW schafft.

Haaland würde also eine OTW-Karte erhalten, die so stark ist wie seine letzte Inform-Karte:

Wie stark kann Haaland noch werden? Wenn Haaland bei Borussia Dortmund mit dem Toreschießen dort weiter macht, wo er bei RB Salzburg aufgehört hat, dann könnten in FUT 20 noch so einige Inform-Karten folgen.

Ebenfalls stehen im neuen Jahr noch die Winter-Upgrades an. Dort wird es neue Standard-Karten sowie Upgrades für Spezialkarten geben. Die sind für Spieler, die in der Hinrunde besonders überzeugen konnten.

Für dieses Upgrade ist Haaland ein Top-Kandidat und es wäre schon ungewöhnlich, wenn er kein Winter-Upgrade bekommen würde. Damit könnte aus Haalands 82-er Inform- oder potentieller OTW-Karte direkt eine 84-er Karte werden.

