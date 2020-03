In FIFA 20 ist das Title Update 14 erschienen. Es schwächt weiter die Taktik „Overload Ball Side“ und bringt ansonsten nur kleine Änderungen mit.

Wann kommt das Update? Das Title Update 14 ist heute, am 31.03.2020, bereits für den PC erschienen. Konsolenspieler müssen sich allerdings noch etwas gedulden, denn wie gewohnt erscheint das Update erst später für Xbox One und Playstation 4.

Patch Notes: Was steckt im Update?

Das wird generft: In FIFA 20 wird weiter am Balancing geschraubt und wie schon in Title Update 12 an der Taktik „Overload Ball Side“ gepfeilt. Dort wurde nun nochmal die Ausdauer erhöht, die verbraucht wird, wenn man die Taktik einsetzt.

Was genau ist „Overload Ball Side“? Bei dieser, bei vielen Spielern, unbeliebten Taktik verschiebt sich die Defensive immer in Richtung Ball und stellt damit konsequent Angriffswege zu. Das machte ein Durchkommen außerordentlich schwierig, weshalb viele Spieler diese Taktik als overpowered bezeichneten. Wie sich die Taktik auswirkt, seht ihr hier:

Das steckt auch noch im Update: Die Taktik „Team-Pressing“ wurde zusätzlich zur „Overload Ball Side“ überarbeitet. Wenn ihr sie ingame mit dem D-Pad aktiviert, dann sollen eure Spieler nun nicht mehr so viel Stamina verbrauchen wie es vorher der Fall war. Die Werte sind dort laut EA wieder wie vor dem Title Update 12.

Außerdem wurden die südamerikanischen Vereine Guarani und Barcelona SC zu den Conmebol Wettbewerben hinzugefügt, die Präsentation der Copa Libertadores überarbeitet sowie Teams und Trikots aktualisiert.

Zusätzlich ist in den Patch Notes von visuellen Updates die Rede, es sollen verschiedene Trikots und Werbetafeln überarbeitet worden sein. Welche das genau sind, ist nicht bekannt.

