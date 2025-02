Warum ihr Fernseher, eure PS5 und Steam Deck unbedingt aus dem Schlafzimmer verbannen solltet

Viele Nutzer spielen gern im Bett an ihrer PS5 oder auf dem Steam Deck. Doch Forscher warnen regelmäßig davor, dass solche elektronischen Geräte nichts im Schlafzimmer zu suchen haben.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass man seinen Fernseher am Bett oder zumindest im Schlafzimmer hängen oder stehen hat. Für viele ist es gemütlicher, im Bett zu liegen, anstatt sich auf die Couch im Wohnzimmer zu bequemen. Auch das Steam Deck hat dazu beigetragen, dass viele Spieler ihren Handheld noch abends mit ins Bett nehmen.

Und auch Zahlen zeigen, dass viele Personen Entertainment im Schlafzimmer konsumieren: Laut der Analyse-Firma Nielsen ist das Schlafzimmer der bevorzugte Ort für den Fernseher (via krcgtv.com): 71 % der befragten Haushalte hatten 2023 einen TV im Schlafzimmer hängen.

Doch viele Forscher warnen schon länger davor, dass man Fernseher und Spiele-Konsolen aus dem Schlafzimmer entfernen sollte. Denn hat eine negative Auswirkung auf den Schlaf und auf das körperliche Verhalten.





Umfangreiche Gesundheitstipps findet ihr beim Bundesgesundheitsministerium (via bundesgesundheitsministerium.de) oder in einem Gespräch mit eurem persönlichen Hausarzt.

Das Gehirn denkt, das Bett ist nicht zum Schlafen da

Was ist das erste Problem? Euer Gehirn assoziiert Aktivitäten mit dem Ort, an dem sie stattfinden. Schlaft ihr etwa regelmäßig auf dem Sofa im Wohnzimmer ein, dann verbindet euer Gehirn das Sofa mit Schlafen. Das berichtet etwa eachnight.com, mit Unterstützung durch einen Professor für zirkadiane Neurowissenschaften.

Das Gleiche gilt auch für euer Bett: Wenn ihr im Bett euren TV nutzt oder auf eurem Steam Deck spielt, dann lernt euer Gehirn, dass das Bett ein Ort ist, an dem ihr wach seid und nicht ein Ort, an dem ihr schlafen solltet. Im schlimmsten Fall schlaft ihr deutlich schlechter ein oder schlaft gar nicht mehr, weil euer Kopf das Bett nicht mehr mit Schlafen in Verbindung bringt.

Unter Forschern spricht man auch immer wieder von Schlafhygiene: Das bezeichnet Verhaltensweisen, die einen gesunden, erholsamen Schlaf fördern. Und Schlaf ist insbesondere für die Regeneration eures Körpers sehr wichtig (via barmer.de). Abends im Bett am Steam Deck zu spielen, gehört nicht dazu.

Blaues Licht kann für schlechteren Schlaf sorgen

Ein weiterer Grund, der immer wieder genannt wird, ist der Einfluss von blauem Licht. Blaues Licht ist erst einmal für uns wichtig, denn es steuert unseren Wach-Schlafrhythmus. In der Fachsprache nennt man das auch den Zirkadianen Rhythmus oder eure innere Uhr (via flexikon.doccheck.com).

Doch fast jedes moderne Gerät strahlt kurzwelliges, blaues Licht aus: die Lampe an der Wand, euer Monitor am PC und sogar euer Handy. Forscher berichten, dass sehr viel blaues Licht, speziell am Abend, zu Schlafproblemen führen kann.

Die renommierte Harvard Medical School berichtet etwa, dass sich blaues Licht negativ auf den Menschen und auf die Melatonin-Produktion auswirken kann. Melatonin ist ein Hormon, das den Schlaf-Wach-Zyklus reguliert:

Harvard-Forscher und ihre Kollegen führten ein Experiment durch, in dem sie die Auswirkungen einer 6,5-stündigen Exposition gegenüber blauem Licht mit denen von grünem Licht vergleichbarer Helligkeit verglichen. Das blaue Licht unterdrückte Melatonin etwa doppelt so lange wie das grüne Licht und verschob den Tag-Nacht-Rhythmus um das Doppelte (3 Stunden vs. 1,5 Stunden).

In einer zweiten Studie über blaues Licht verglichen Forscher der Universität Toronto die Melatoninwerte von Personen, die hellem Innenlicht ausgesetzt waren und eine Blaulichtbrille trugen, mit denen von Personen, die normalem, gedämpftem Licht ausgesetzt waren, ohne eine Brille zu tragen. Auch das zeigt, dass blaues Licht die Melatonin-Produktion stark unterdrücken soll.

Wichtig ist aber auch zu wissen, dass sich Entertainment-Technik in den letzten Jahren kräftig weiterentwickelt hat: Moderne Fernseher und auch viele Handys verfügen mittlerweile über Anti-Blaulicht-Modi, die den Einfluss von blauem Licht reduzieren können. Damit könnt ihr zumindest die Auswirkungen von Blaulicht auf euren Körper reduzieren, aber nicht völlig vermeiden.

Gaming und Fernsehen können dazu führen, weniger zu schlafen

Einige weisen darauf hin, dass der Fernseher oder das Steam Deck am Bett dazu verleiten, länger zu spielen oder Filme zu sehen, anstatt wirklich zu schlafen. Hier kommt es aber am Ende auch auf euch an, wie viele Stunden Schlaf ihr wirklich benötigt.

Forscher empfehlen zwischen 7 und 9 Stunden Schlaf pro Tag. Wie viel ihr wirklich braucht, hängt aber davon ab, wie alt ihr seid, ob ihr männlich oder weiblich seid und von ganz anderen Faktoren: Einige Personen sind nach 7 Stunden bereits putzmunter, andere brauchen ihre 9 Stunden Schlaf (via health.com).

Hinzu kommt, dass euch Inhalte, die ihr konsumiert, auch ablenken oder beschäftigen können und euch zusätzlich die Entspannung vor dem Schlaf erschweren kann. Aber auch hier ist jeder Mensch anders. Einige schlafen auch nach einem blutigen Horrorfilm tief und fest, während andere nach dem Spektakel noch stundenlang wach liegen.

