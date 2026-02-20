Koop-Spiel auf Steam bietet Dungeons wie in WoW – Hat jetzt 28-mal mehr Spieler: Haben auf die Community gehört

Mit Fellowship wollten die Entwickler eine Alternative zu Themenpark-MMORPGs schaffen, die nur Dungeons ohne Drumherum anbietet. Jetzt startet das Dungeon-RPG auf Steam in die neue Season.

Was ist das für ein Spiel? Fellowship ist die Antwort auf die Zeitprobleme von MMORPG-Spielern – zumindest will sie das sein. Die Entwickler haben deshalb die Dungeons aus Themenpark-MMORPGs genommen und ganz ohne die typische Level-Phase und ohne Open World zu einem Spiel gemacht.

Aus einem Hub geht es direkt in die Action und dann wieder in den Hub, wo man sich um die Entwicklung seines eigenen Helden kümmern kann. Damit auch genügend Abwechslung vorhanden ist, gibt es statt Klassen Helden im Spiel, die mit eigenen Fähigkeiten und Spezialisierungen ausgestattet sind.

Jetzt hat das Dungeon-RPG seine zweite Season vorgestellt und bringt dabei genau die nötige Abwechslung.

Hier könnt ihr den Trailer für Season 2 sehen:

Zwei neue Helden

Was ändert sich mit Season 2? Zwei Wochen bevor World of Warcraft mit Midnight in seine neue Erweiterung startet, hat Fellowship seine zweite Season veröffentlicht. Die hat die Spielerzahlen direkt vervielfacht und auf über 14.000 katapultiert (Quelle: SteamDB).

Die neue Season in Fellowship bringt zwei neue Helden ins Spiel. Die neue Heilerin Aeona soll sich wie ein Schadensausteiler spielen, dabei aber 50 % des eintreffenden Schadens der Gruppe verlangsamen. Mit ihrem ausgeteilten Schaden sorgt sie wiederum für Heilung, was sie als Heal/DD-Hybrid zu einer interessanten Wahl macht.

Der neue Tank Xavian ist der Paladin in Fellowship. Er spielt sich als Tank/Heal-Hybrid und kann im Notfall einschreiten und die Gruppe mit seinen eingeschränkten Heals vor dem Wipe retten.

Neu ist auch eine Art Abenteuerspielplatz mit dem Namen „Woodland Glade“. Dieser Ort soll Spielern die Möglichkeit geben, ihre eigenen Charaktere auszuprobieren und mit Freunden etwas Spaß zu haben, ohne gleich wieder in den nächsten Dungeon zu gehen.

Was ändert sich noch? Die Entwickler werden mit dem Start der neuen Season auch einen Season-Reset durchführen. Das bedeutet, dass alle Spieler wieder auf dem gleichen Stand in der neuen Season beginnen. So können auch alle wieder gemeinsam in die neuen Ranglisten einsteigen.

Die Entwickler verändern mit der neuen Season zudem, wie der Einstieg in Fellowship funktioniert. So möchte man die Lernkurve etwas flacher gestalten, indem man schwierigere Mechaniken erst in höheren Ligen einbaut und ein neues System den Anfängern Monstergruppen in Dungeons vorschlägt, die man besiegen sollte, um sinnvoll zum Boss zu kommen.

Dass Fellowship World of Warcraft mit der neuen Season nochmal zuvorkommt und mit neuem Schwung wieder viele Spieler anlocken kann, ist erfreulich. Ob die neuen Features jedoch genügend Langzeitmotivation bieten, um den Release von Midnight zu überleben, muss sich noch zeigen. Alles zur neuen Erweiterung in WoW erfahrt ihr hier: WoW Midnight: Release, Raids, Early Access – Alles zur nächsten Erweiterung