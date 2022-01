Fehler zeigt Fortnite-Skins in anderem Stil, Fans finden: „Das sieht großartig aus”

Durch einen Glitch in Fortnite wurden Skins eines Spielers im Cel-Shading-Look angezeigt. Der Spieler filmte seine Skin-Sammlung mit der neuen Optik und die Spieler zeigen sich begeistert. Dieser Grafik-Stil kommt richtig gut an.

Was ist das für ein Fehler? Der reddit-Nutzer coldasaghost erlebte beim Anschauen seiner Skin-Bibliothek einen Grafik-Fehler auf seiner Xbox. Die Cosmetics, die eigentlich im “Cel Shading Look” angezeigt werden sollen (also im Borderlands-Stil), sahen plötzlich normaler aus. In der Community kommt das so gut an, dass man Epic bittet, eine Option dafür einzurichten.

Wir zeigen euch hier die “kaputten” Cosmetics und die Reaktionen der Community darauf.

“Im Ernst, das sieht großartig aus”

So sieht es im Spiel aus: Im 30-Sekunden-Clip zeigt Nutzer coldasaghost einige Inhalte, die eigentlich einen Cel-Shading-Look haben sollten. Dazu gehören:

Naruto Uzumaki

Sasuke Uchiha

Rick Sanchez

Reina

Wir binden euch den reddit-Thread mit dem Video hier ein:

Was genau den Glitch auslöste und wie man das reproduzieren kann, ist unklar. Dennoch kommt dieser “Fehler” bei den anderen Spielern gut an. Der Unterschied zum eigentlichen Aussehen der Skins ist vor allem die Helligkeit. Im Glitch-Video erscheinen die Skins dunkler und ohne Spiegelungen.

Der Naruto-Skin in seiner “normalen” Optik

Das sagen die Spieler: In den Kommentaren auf reddit gibt es viel Zuspruch für die Cosmetics.

Critical_Buddy_2779 schreibt: “Im Ernst, das sieht großartig aus. Ich wünschte, es das wäre eine einstellbare Option, denn das sieht gut aus”. Darauf antwortet Coldasaghost “Dito! Ich war so aufgeregt, ich dachte, sie hätten das wirklich dem Spiel zugefügt. Aber dann war ich direkt enttäuscht, als ich einem Match beitrat”.

Andere schreiben:

“Die sehen aus wie Knet-Animation”

“Ich weiß nicht, ob ich es hassen oder lieben soll”

“Es sieht besser aus, als wenn man als Licht-Strahl über die Map läuft”

“Das sieht besser aus und ist trotzdem noch Cel-Shaded. Es sind das Licht und die Texturen, die besser aussehen”

“Gott ich würde das lieben. Besonders, weil es dadurch einfacher werden würde, die Skins mit Cosmetics zu kombinieren, die keine Konturen haben”

“Äh ich weiß nicht. Es sieht auf Naruto und Rick gut aus, aber absolut grauenhaft auf Toonafish. Wenn sie es hinzufügen, dann bin ich auf jeden Fall bereit, Naruto und Sasuke viel mehr zu spielen, da das Cel-Shading mich ein wenig abschreckt”

Wie gefällt euch diese “neue” Art der Cel-Shading-Cosmetics? Findet ihr, dass das eine gute Besserung wäre und wünscht euch eine Option zum An- und Abschalten, oder gefallen euch die Skins im Original besser? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.