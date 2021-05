Der PS5-DualSense-Controller bietet jede Menge interessanter Funktionen, die Zocken besonders realistisch machen soll. Mit einer etwas versteckten Funktion könnt ihr sogar eure Musik fühlen. MeinMMO erklärt euch, wie das funktioniert. Und das Beste daran ist, dass ihr dafür keine PS5 kaufen müsst.

Für viele Gamer ist der DualSense-Controller eine der besten Neuerungen an der PlayStation 5. Das liegt unter anderem an den adaptiven Triggern und dem haptischen Feedback. So sollt ihr zum Beispiel spüren, wenn ihr durch Sand lauft oder eine Waffe nachladen wollt. Das macht das Spiel-Gefühl besonders realistisch.

Durch eine bisher wenig bekannte Funktion könnt ihr mit dem DualSense-Controller nicht an eurer Konsole, sondern an eurem PC ausprobieren. Denn an eurem Windows-PC könnt ihr mit einem Trick Musik durch den Controller nicht nur hören, sondern sie auch „fühlen.“

Das wirkt beim ersten Test erst einmal sehr komisch und ziemlich verrückt, ist aber ziemlich einfach einzurichten. MeinMMO erklärt euch, wie der Trick funktioniert und was ihr dafür braucht.

Mit diesem Trick könnt ihr mit dem DualSense-Controller eure Musik fühlen

Das benötigt ihr: Einen DualSense-Controller, ein USB-C-Kabel, einen Windows-PC und Musik auf eurem PC, die ihr zum Beispiel über die Spotify-App hören wollt. Grundsätzlich klappt der Trick aber auch mit Musik, die ihr über Amazon hört oder als Audio-Datei auf dem PC liegen habt.

Eine PS5-Konsole braucht ihr übrigens nicht, es reicht ein DualSense-Controller. Wollt ihr eine PS5-Konsole kaufen, dann schaut einfach in unserem PS5-Ticker auf MeinMMO vorbei.

So funktioniert es:

Verbindet euren DualSense-Controller mit dem PC über ein USB-C-Kabel. Macht ihr das zum ersten Mal, installiert Windows die benötigten Treiber automatisch.

Bei Windows wählt ihr nun im Menü „Wiedergabegerät auswählen“ (der kleine Lautsprecher in der Taskleiste) euren DualSense-Controller. Windows bezeichnet den als „Wireless Controller.“

Hier wählt ihr „Lautsprechereinrichtung“ und wählt im nächsten Punkt „Erweitertes Setup“

Im Sound-Fenster wählt ihr dann den Controller als euer Audio-Gerät und geht im Fenster auf „Eigenschaften.“

In diesem Fenster wählt ihr dann „Enhancements.“

In diesem Fenster setzt ihr den Haken bei „Speaker Fill“ und speichert die Einstellung. Danach könnt ihr die Fenster schließen.

Hier findet ihr die Einstellungen für euren DualSense-Controller. Die Schritte haben wir für euch nummeriert.

Jetzt könnt ihr Musik über eure Spotify-App oder über eine andere App starten. Jetzt solltet ihr eure Musik am Desktop-PC „fühlen“ können. An der PlayStation 5 funktioniert der Trick nicht.

Falls ihr die Musik nicht nur fühlen, sondern auch hören wollt, dann müsst ihr Kopfhörer an euren Controller anschließen. Die besten Gaming-Headsets und Kopfhörer stellen wir euch übrigens ebenfalls hier auf MeinMMO ausführlich vor:

