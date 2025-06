Ein 700 Jahre altes Buch aus Europa ist in Japan ausverkauft und Schuld daran ist ein Anime-Spiel

Ein Buch des italienischen Autors Dante Alighieri aus dem Jahr 1321 schießt in Japan plötzlich durch die Decke. Der Schriftsteller und sein Werk kommen nämlich in einem Anime-Spiel vor.

Was ist das für ein Spiel? Das Spiel, das für die erhöhten Buchverkäufe gesorgt hat, heißt Fate/Grand Order. Dabei handelt es sich um einen kostenlosen Mobile-Titel mit Gacha-Mechaniken, der in Anime-Optik gehalten ist.

Laut Gacha Revenue hat der Titel im Mai 2025 den achtbesten Umsatz im Gacha-Sektor erreicht. Es steht damit zwar über Wuthering Waves, liegt aber weit hinter Love and Deepspace.

In dem Spiel ist man der Master und beschwört mehrere Charaktere als „Servants“, um sie dann in rundenbasierten Kämpfen gegen Monster antreten zu lassen. Die beschworenen Figuren sind dabei typischerweise Abbilder von realen, historischen Personen. Dazu zählen Gaius Julius Cäsar, Lancelot und Jeanne d’Arc.

Seit neuestem gibt es eine weitere Berühmtheit aus der realen Welt, die zu erhöhten Buchverkäufen geführt hat.

Gacha-Spiel kurbelt Verkäufe eines 700 Jahre alten Buches an

Was hat es mit den Buchverkäufen zu tun? Seit März 2025 gibt es Dante Alighieri im Spiel. Seine komplette Geschichte ist seit Juni 2025 im Gacha-Titel enthalten. Sie basiert auf den Geschichten aus Dantes Werken in der echten Welt.

Dante ist in der Realität nämlich der Autor des 700 Jahre alten Buches „The Divine Comedy“ und vor allem als Dichter und Philosoph in die Geschichte eingegangen. Jetzt ist er auch noch eine fesche Anime-Figur, die in einem Gacha-Spiel gezogen werden kann.

Das besagte Buch kostet zwar rund 35 €, dafür beinhaltet es Illustrationen, die auch im Spiel verwendet werden. So kommen beispielsweise die 9 Kreise der Hölle (Dantes Inferno) vor. Kein Wunder also, dass Fans des Anime-Spiels noch tiefer als sowieso schon in die Tasche greifen, um sich das Buch zu kaufen.

Was heißt Gacha? Ein Gacha-Game ist ein Videospiel, in dem Spieler Ingame-Währung ausgeben, um zufällige virtuelle Gegenstände wie Charaktere, Ausrüstung, Karten oder andere Boni zu erhalten. Die Ingame-Währung wird mit echtem Geld gekauft. Der Name leitet sich von japanischen Gachapon-Automaten ab, deren ausgeworfene Items ebenfalls vom Glück abhängig sind.

Wie gut verkauft es sich jetzt? Wie der Buchherausgeber Kawade Shobo Shinsha auf X berichtet, verkauft sich die Complete Edition des Werkes seit dem Release von Dantes Geschichte mehr als sonst. Die Verkäufe seien in Japan um 130 % gestiegen und der Verlag müsse sogar Exemplare nachdrucken lassen.

