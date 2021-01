Farbenblinder Streamer sieht nach Jahren, wie sein Spiel wirklich aussieht

Der Twitch-Streamer Cody „iBDW“ Schwab ist Smash-Bros-Profi – und farbenblind. Mit einer Spezialbrille sah er sein Spiel nun erstmals „richtig“ und war überwältigt.

Das ist Cody Schwab: Der Streamer ist unter dem Namen „iBDW“ regelmäßig mit dem Spiel „Smash Bros. Melee“ bei Twitch zu sehen. Dort ist er als Pro für das E-Sports-Team „Panda“ unterwegs.

Dem Team schloss er sich 2020 an, spielt aber schon seit vielen Jahren auf hohem Level Smash Melee. Bereits 2015 sind erste Turnierteilnahmen verzeichnet. Das Ungewöhnliche: In all der Zeit hat er das Spiel nicht wie jeder andere gesehen, denn Schwab ist farbenblind und kann bestimmte Farben und Farbtöne, wie beispielsweise Rot, normalerweise nicht sehen.

Doch in einem Stream probierte er eine Spezialbrille aus, die es ihm ermöglichte, eben diese für ihn unbekannten Farben zu sehen. Und auch sein Spiel Smash Melee sah er plötzlich ganz anders.

Spezialbrille lässt Streamer die Farben sehen

So lief der Stream: Während viele Spiele heutzutage bestimmte Einstellungsmöglichkeiten hinsichtlich Farbenblindheit haben, bot Smash Bros. Melee dies als altes Spiel (2001) nicht an. Im Stream wagte er sich etwa auf die Stage „Fountain of Dreams“, in der es eine Menge Pinktöne gibt. Kurz vor dem Start sagt er noch „Ich glaube, dass ich FOD schon gut erkennen kann. Ich glaube nicht, dass es für mich groß anders ist.“

Doch kurz nach dem Start traut er seinen Augen nicht: „Moment – sehen so Lila und Pink aus? Moment… das ist NICHT blau?“ kommentiert er und nimmt immer wieder die Brille zum Vergleich ab.

Er wundert sich, wie die eigentlich vertraute Stage aussieht – und dachte offenbar vorher, dass dort einfach eine Menge blau sei.

Seit dem ursprünglichen Stream ist er vermehrt auf Twitch unterwegs und entdeckt Smash Melee – beziehungsweise all die Farben in dem Spiel – neu. Er kommentiert die Outfits der Kämpfer und die Stages, aber auch das Thema Farben generell.

Zwischendurch erstellte er eine „Farben-Tier-List“, die er später auch auf Twitter teilte. Dort ordnet er die für ihn neuen Farben und Farbtöne in eine Favoriten-Liste ein, vor allem Lila und Rot haben es ihm offenbar besonders angetan: „Purple and Red are sick“ schreibt er dazu.

Mithilfe der Spezialbrille kann Schwab nun offenbar deutlich facettenreicher Farben erkennen, auch wenn er immer noch betont, dass er Farben nicht „perfekt“ sehen kann. Im Chat freuten sich die Zuschauer aber dennoch über die Entdeckungsreise des Streamers durch eine neue Farbwelt.

Das Titelbild stammt aus einem Clip von iBDW bei Twitch.