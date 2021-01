2,6 Millionen sehen, wie ein älterer Herr Overwatch spielt und sie lieben es

Ein „Overwatch-Dad“ spielt aktiver als ihr alle. Er rutscht wild vor dem PC herum, um das Maximale herauszuholen – vielleicht ist er auch eine Spur zu tief im Spiel.

Wer in Blizzards Heldenshooter Overwatch eine solide Leistung bringen will, der muss sich konzentrieren und ganz bei der Sache sein. Besonders hektische Charaktere wie Lucio benötigen auf hohem Niveau volle Konzentration. Doch so „aktiv“ wie dieser Herr hier, dürften wohl die wenigsten spielen. Denn er bekommt beim Spielen von Overwatch ganz nebenbei noch ein Workout verpasst.

Was ist passiert? Der Twitter-Nutzer „SalteFreeman“ hat seinen Vater beim Spielen von Overwatch am PC aufgenommen. Der sitzt nicht etwa ruhig vor dem PC, sondern lebt die Action des Shooters förmlich mit. Er neigt sich nach links und rechts, um besser um Ecken zu können und rutscht dabei mit seinem Schreibtischstuhl die ganze Zeit hin und her. Nicht etwa ein kleines bisschen, sondern richtig viel. Schaut einfach selbst:

Erst am Ende realisiert der Herr, dass er dabei gefilmt wird und ist darüber ein wenig verwundert. Doch immerhin noch zufrieden genug mit seiner Leistung um stolz zu verkünden: „Top 4 Finish!“ Also ein Platz in den Top 4, was in einigen Overwatch-Modi (wie Deathmatch) als Sieg gewertet wird.

Community liebt den Vater: Der Clip ging auf Twitter, in der Community von Overwatch und zum Teil auch darüber hinaus viral. Mit mehr als 2,6 Millionen Aufrufen, 150.000 Twitter-Likes und über 23.000 Retweets ist es eindeutig einer der größten Overwatch-Tweets überhaupt und vor allem ein ziemlich amüsantes Video. Sogar der Account der Overwatch-Liga reagierte darauf und fragte „LFT?“ – also „Looking for Team?“, ob er noch nach einem Team sucht.

Selbst Lucio ist nicht so aktiv wie dieser Herr.

Sein Sohn schob in einem späteren Tweet noch nach: „Ich wollte nur klarstellen: Ich liebe meinen Vater und er kann spielen, wie immer er möchte. Ich verstehe, dass er vollkommen im Spiel vertieft und mittendrin ist. Ich glaube nur, dass er sich noch etwas mehr verbessern könnte, wenn er einen etwas konzentrierteren Fokus hat, das ist alles, was ich damit meinte.“

Vielleicht würde sein Vater dann wirklich ein noch besserer Spieler werden – aber mehr Bewegung kann man vor dem Rechner wohl kaum bekommen als dieser Herr.

Kennt ihr auch Leute, die sich beim Spielen so in etwas hineinsteigern können und richtig „aktiv“ bei der Sache sind?

