Mehr als nur ein RPG: In Fantasy Life i erlebt ihr epische Abenteuer und führt zugleich ein gemütliches Inselleben

Das Leben als Held ist ganz schön hart. Dauernd muss man gegen irgendwelche Gefahren antreten, Monster verdreschen und nebenher die Welt retten. Wo bleibt da die Work-Life-Balance?

Wer also neben dem virtuellen Heldenleben auch mal gern entspannt und gemütlich einfach “mal sein Leben chillen” will, der bekommt mit Fantasy Life i genau das richtige Spiel!

Das ist der neueste Teil der Fantasy-Life-Reihe. Die war ursprünglich 2012 auf dem Nintendo 3DS erschienen und offenbarte euch eine farbenfrohe Welt voller Möglichkeiten, in der ihr nicht nur Helden und Heldinnen sein durftet.

Vielmehr konntet ihr auch euer handwerkliches Geschick beweisen und ein erfülltes virtuelles Leben führen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Nun steht mit “Fantasy Life i: Die Zeitdiebin” endlich der sehnsüchtig erwartete Nachfolger in den Startlöchern.

Das Spiel erscheint schon am 21. Mai 2025 weltweit für Nintendo Switch (und später die Switch 2), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und für den PC via Steam.

Zeitreisen, Dungeons-Farming und viele Leben – Die Features von Fantasy Life i

Um was geht es in Fantasy Life i eigentlich? Stellt euch vor, ihr landet auf einer geheimnisvollen Insel, deren Vergangenheit und Zukunft auf kuriose Weise miteinander verwoben sind.

Eure Aufgabe ist es nicht nur, das Rätsel der Vergangenheit zu lüften, sondern auch, euer eigenes kleines Paradies zu erschaffen und gleich in einer Vielzahl von Rollen aufzugehen.

Fantasy Life i ist hier mehr als nur ein weiteres putziges JRPG. Es ist die optimale Gelegenheit, in eine fremde Welt einzutauchen, in der ihr die Hektik und der Stress eures Alltags hinter euch lassen und ihr in eurem eigenen Tempo euren ganz persönlichen Leidenschaften nachgehen könnt.

Mehr zum Thema Neue MMOs und Multiplayer-Spiele 2025: Auf diese Releases könnt ihr euch freuen (BitCraft Online verschiebt sich) von Karsten Scholz

14 Leben – 14 Jobs – Die Vielfalt der Berufe in Fantasy Life i!

Katzen mit ihren mickrigen 7 Leben können im Vergleich zu euren Helden in Fantasy Life i gleich einpacken. Denn ihr habt 14 Leben, die ihr alle zugleich führt. Denn mit Leben sind hier Berufe gemeint. Ihr müsst euch also nicht auf eine Rolle einschränken, sondern habt die volle Auswahl.

Egal also, ob ihr nun als furchtloser Krieger in actionreichen Kämpfen Monster verdrescht, als geschickter Handwerker wertvolle Gegenstände bastelt oder als Meisterkoch grandiose Mahlzeiten zubereiten wollt. Ihr könnt all das machen, ohne gleich einen neuen Charakter zu erstellen und das Spiel von vorne zu beginnen.

Diese “Leben” sind aber zugleich mehr als nur einfache Klassen. Vielmehr definieren sie sowohl eure Fähigkeiten als auch die möglichen Interaktionen mit der Welt und sogar die Geschichten, die ihr dort erlebt.

Das Besondere dabei ist, dass ihr quasi jederzeit zwischen diesen Leben wechseln könnt. Ihr habt heute Bock auf einen entspannten Angeltrip? Kein Problem! Morgen möchtet ihr lieber in die Rolle eines heldenhaften Paladins schlüpfen? Ja dann macht halt!

Jeder Beruf bietet nicht nur einzigartige Gameplay-Mechaniken, sondern auch jeweils eigene Quests, Charaktere und Storylines, wodurch ihr die Welt von Fantasy Life i aus immer wieder neuen Perspektiven erleben könnt. Denn die Entscheidungen als Koch können ganz andere Auswirkungen haben als eure Taten als Krieger.

Niemals etwas verpassen – Dank Zeitreisen!

Ein komplett neues Element in Fantasy Life i ist die Möglichkeit, zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart zu reisen, um die Insel in all ihren Varianten zu erkunden.

Diese Zeitreisen sind dabei nicht nur Mittel zum Zweck, sondern beeinflussen maßgeblich auch die Spielwelt.

Spielerinnen und Spieler beleben die Insel der Gegenwart mit Materialien und Gefährten aus der Vergangenheit sowie aus der Open World wieder.

Ob ihr euch darauf konzentriert, Gefährten zu rekrutieren oder den Wiederaufbau der Insel priorisiert, liegt ganz bei euch.

Erkundet die größte Open World der Serie!

Fantasy Life i erweitert das Konzept der Serie und präsentiert erstmals die größte zusammenhängende Spielwelt der gesamten Reihe. Dabei könnt ihr sogar Reittiere nutzen, um die riesige Spielwelt mit ihren vielfältigen Landschaften zu erforschen.

Die Welt steckt voller Geheimnisse. Dort lauern gefährliche Gegner und seltene Materialien warten auf ihre Entdeckung. Lauft oder fahrt einfach irgendwohin und entdeckt garantiert etwas Neues, was euch für viele Stunden an den Bildschirm fesselt.

Erschafft eure Trauminsel

In Fantasy Life i werdet ihr wortwörtlich zum Architekten eurer eigenen Welt! Ihr könnt die gesamte Insel nach euren Vorstellungen gestalten. Platziert einfach Gebäude wo ihr wollt, legt großzügig Felder an und dekoriert die Innenräume ganz nach eurem Geschmack.

Diese umfangreichen Optionen der Individualisierung geben dem Spiel eine zusätzliche Ebene der Kreativität. So könnt ihr selbst ohne jede weitere Aufgabe im Spiel stundenlang alles genau so aufbauen und gestalten, wie ihr es wollt!

Verbesserter Multiplayer Teile das Abenteuer mit Freunden!

In Fantasy Life i könnt ihr klar solo zocken, aber genauso gut eure Freunde am gemütlichen Inselleben teilhaben lassen. Das Spiel unterstützt nämlich Online-Multiplayer und lokalen Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler auf der Nintendo Switch.

Erkundet dann gemeinsam Dungeons, baut eure Inseln zusammen auf oder macht einfach irgendwas, was euch allen Freude bereitet.

Dank Cross-Save könnt ihr euer Spiel einfach nahtlos auf eurer bevorzugten Plattform fortsetzen und mit Freunden sogar auf ganz anderen Systemen spielen.

Und wenn ihr es extra gemütlich haben wollt: Sogar lokales 2-Spieler-Gameplay mit zwei Controllern an einem Gerät auf der Couch ist möglich!

Immer wieder neu! Das sind die sich ständig wandelnden “Irrbaum”-Dungeons

Für alle unter euch, die immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen und seltenen Schätzen sind, hält Fantasy Life i noch ein ganz besonderes Feature bereit: die mysteriösen “Irrbaum“-Dungeons.

Diese besonderen Instanzen entstehen, wenn du spezielle “Irrsetzling-Samen” auf der Insel pflanzt. Ja, sogar Dungeons werden hier sprichwörtlich gefarmt! Und jedes Mal, wenn ihr solch einen Dungeon ausräumt, verändert sich seine Struktur obendrein komplett.

Das bedeutet, dass euch bei jedem neuen Dungeon-Crawl ein völlig neues Layout, andere Gegner, Fallen und Belohnungen erwarten. Es wird also niemals langweilig und wenn ihr wollt, könnt ihr die Dungeon auch im Multiplayer mit euren Freunden durchforsten.

All diese Features versprechen das ultimative cozy LifeSim und Abenteuererlebnis, in dem ihr wirklich machen könnt, was immer ihr wollt und genau in eurem bevorzugten Tempo. Holt euch also noch heute Fantasy Life i für die Plattform eurer Wahl!