Seit die erste Season in Fallout 76 gestartet ist, haben sich viele Spieler die neuen Features angeschaut. Allerdings bringt das Update auch Probleme mit sich. So ist ein bereits uraltes Problem erneut aufgetaucht: Duper. Allerdings scheinen die es immer schwerer zu haben.

Was ist das für ein Problem? Duper sind Spieler, die Fehler im Spiel ausnutzen, um Ausrüstung zu duplizieren. Das umfasst, ist aber nicht beschränkt, auf:

Munition (in die zehntausende Schuss)

legendäre Waffen und Rüstungen

seltene Baupläne

Dabei erzeugen sie teilweise die stärksten Waffen im Spiel, die es teilweise nicht mehr gibt, wie besonders mächtige Waffen mit den Affixen „Doppelschuss“ und „Explosiv“.

Warum ist das schlecht? An sich sollten sich Spieler ja freuen, wenn sie starke Waffen von anderen kriegen können. In diesem Fall ist das aber ein Problem, weil die Duper die Spiel-Wirtschaft stören.

Ehrliche Spieler können mit ihren gesammelten Gegenständen kaum noch Profit machen, indem sie sie in den Verkaufsautomaten anbieten, denn Duper haben bessere Items zu niedrigeren Preisen.

Duper bieten ihre erschummelte Ware gern zum Verkauf an.

Da viele starke Waffen seit dem Wastelanders-Update ohnehin an den Charakter gebunden sind, ist der Verkauf starker Waffen nicht mehr so gravierend, aber immer noch ein Problem.

Seit dem Update 20, mit dem die erste Season und „Das legendäre Rennen“ implementiert worden sind, gibt es wieder vermehrt Berichte aus der Community über Duper sowie Tutorials, wie man seine Gegenstände dupliziert und Fehler ausnutzt.

Auch Leser hier auf MeinMMO haben uns darauf aufmerksam gemacht. Wie groß das Problem aber tatsächlich ist, lässt sich nur schwer abschätzen.

Duping-Glitches verschwinden – Haben Duper es schwerer?

Das sind die guten Neuigkeiten: Bei unserer Recherche sind wir auf etliche Videos von YouTubern und Tutorials von Dupern gestoßen, die erklären, wie man die „Duping-Glitches“ richtig ausnutzt. Dabei sind uns drei Sachen aufgefallen:

erstens müssen die Video-Ersteller ihre Anleitungen oft aktualisieren oder neue Videos hochladen

zweitens merken sie in jedem Video an, dass ältere Glitches nicht mehr funktionieren

drittens werden die Methoden, die sie finden, immer umständlicher und ineffizienter

Viele Videos gehen bereits am Start darauf ein, dass nun ein „neuer Glitch“ gefunden worden ist und die alten nicht mehr funktionieren würden. Der aktuell neuste, uns bekannte Glitch, erlaubt immer nur das Duplizieren eines Gegenstandes mit vielen Einschränkungen, unter umständlichen Voraussetzungen und mit großen Risiken. Dazu benötigt er mindestens zwei Spieler, um überhaupt zu funktionieren.

Einige der Duper empfehlen im Tutorial sogar ein teures „Fallout 1st“-Abo für bestimmte Vorhaben.

Inwiefern es die Duper tatsächlich behindert, lässt sich nicht genau sagen, da einige noch weitere Schummel-Software oder Ähnliches nutzen. Dennoch klingen die neusten Methoden auf den ersten Blick zu umständlich, um sie im großen Stil betreiben zu können.

Um die Exploits nicht zu verbreiten, werden wir hier kein entsprechendes Video einbinden.

Was tut Bethesda dagegen? Dass stets neue Glitches genutzt werden müssen, zeigt bereits, dass alte Fehler behoben werden. Bereits beim letzten großen Vorfall hat Bethesda schnell reagiert und kurzerhand die Verkaufs-Automaten gesperrt, um weiteren Missbrauch zu verhindern.

In diesem Fall werden keine Spielmechaniken eingeschränkt, wenigstens ist uns dazu bisher nichts bekannt. Es gibt allerdings Berichte von Spielern über vermehrt auftretende Banns (via Vault76.de).

Die Beschwerden über Duper werden zudem immer weniger. Es scheint also zumindest etwas zu passieren. Stattdessen sprechen die Spieler über die neuen Features der ersten Season und darüber, was noch verbessert werden kann – etwa über einen der besten neuen Inhalte, der in einem kommenden Update noch stärker wird.