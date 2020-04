Fallout 76 ist seit dem Wastelanders-Update endlich auch auf Steam spielbar. Nach dem offiziellen Release des Spiels auf der Plattform gab es jedoch haufenweise schlechte Reviews – die bereits kurz später langsam überstimmt werden.

Seit das Wastelanders-Update für Fallout 76 heute, am 14. April, um 14:00 Uhr aufgespielt wurde, ist das Spiel erstmals über Steam spielbar. PC-Spieler mussten zuvor seit Release auf den Bethesda.net-Client zugreifen. Wer das Spiel für den PC bereits besaß, erhielt eine kostenlose Steam-Version dazu.

Kurz nach dem Steam-Release waren die Kritiken aber bereits „größtenteils negativ“ mit gerade einmal 34% positiver Stimmen. Das sind fast zwei Drittel der Spieler, die Fallout 76 auf Steam schlecht bewertet haben.

Ein ähnliches Bild hat sich damals zum Release im November 2018 auf Metacritic gezeichnet. Fans haben das Spiel mit negativen Reviews bombardiert – unter anderem aus Frust. Auf Steam hat sich die Situation aber schon nach wenigen Stunden verbessert.

So sieht es aktuell auf Steam aus.

Harte Kritik an Fallout 76 wird schnell besser

Woher kommt die negative Kritik? Die Kritik in den Reviews sieht ähnlich aus, wie zum Release auf Metacritic. Dazu gehören viele unreflektierte Reviews, die teilweise mit nur 0,1 Stunden Spielzeit und einem Punkt verfasst werden, um gepostet zu werden.

In den detailreicheren Kritiken sprechen Spieler von technischen Problemen. Sie könnten nicht spielen, das Spiel stürze ab oder es sei für den PC nicht optimiert genug. Es gibt sogar einige Spieler, die die sich darüber beschweren, dass Wastelanders gar kein neues Spiel sei, sondern nur ein DLC – obwohl Bethesda es von vorn herein als kostenloses Update kommuniziert hat.

Technische Schwierigkeiten hatte Fallout 76 auch zur Beta und zum Release 2018. Über die Jahre hat Bethesda hart daran gearbeitet, diese zu beheben. Dennoch kann es stellenweise zu Abstürzen kommen. In unseren Spiel-Sessions konnten wir das nicht feststellen.

Wie sieht es jetzt aus? Bereits jetzt, gegen 18:45 Uhr, haben sich die Reviews von „größtenteils negativ“ auf „ausgeglichen“ und 41% verbessert, Tendenz steigend. Die neueren Reviews sind ein wenig häufiger positiv als negativ.

In der Auswahl auf der Shop-Seite fasst Steam standardmäßig nur die Reviews von Spielern zusammen, die Fallout 76 auch über Steam gekauft haben. Mit anderen Einstellungen sehen die Bewertungen anders aus:

Bewertungen auf Deutsch und Englisch sind „größtenteils positiv“ mit 71% positiver Reviews bei 581 Bewertungen

über Alle Sprachen und Einstellungen hinweg gibt es sogar 1204 Reviews, von denen 65% positiv sind mit dem Status „ausgeglichen“

Die Spieler weisen eine höhere Spielzeit in Wastelanders auf und loben die Verbesserungen, die es mit sich bringt, wie etwa die NPCs, in die die Entwickler so viel Arbeit gesteckt haben oder die neue Story, die sie wieder zum Spielen animiert.

NPCs sind das große Feature von Wastelanders.

Wer sich selbst ein Bild machen will, kann sich das Update jetzt kostenlos herunterladen, wenn er das Spiel bereits besitzt. MeinMMO-Autor Benedict Grothaus hat ebenfalls in seinem ausführlichen Anspiel-Bericht zu Wastelanders seine Eindrücke für euch geschildert.

Habt ihr Wastelanders selbst schon gespielt? Was sind eure ersten Eindrücke zum neuen Riesen-Update?