Diese Woche kehrte das Fastnacht-Event zu Fallout 76 zurück. Doch es enthielt einen großen Fehler, der den erfolgreichen Abschluss unmöglich machte. Bethesda hat die Veranstaltung vorübergehend deaktiviert, versprach aber direkt eine Verlängerung.

Was ist passiert? Am 25. Mai sollte eigentlich das Fastnacht-Event in Fallout 76 stattfinden. Bei diesem Event helft ihr Robotern zu jeder vollen Stunde Dekorationen aufzuhängen, Musikinstrumente zu spielen und andere festliche Aktivitäten zu erleben.

Das Festival erschien bereits im Februar 2019 und diente dazu, den Winter zu vertreiben. Durch den Release der neuen Erweiterung Wastelanders verschob sich das Event jedoch etwas nach hinten. Zudem wurden einige Anpassungen vorgenommen.

Doch diese Anpassungen führten anscheinend zu Problemen. Statt gemeinsam die beliebte Veranstaltung zu feiern, müssen die Spieler derzeit auf die Rückkehr warten. Denn kurz nach dem Start ging die Fastnacht bereits wieder offline.

Bei dem Event in Appalachia geht es verrückt zu!

Großer Bug verhinderte Abschluss des Events, Bethesda reagiert

Wo liegt das Problem? Um die Event-Reihe der Fastnacht abzuschließen, müssen verschiedene Aufgaben erledigt werden, darunter auch das Sammeln von Tiergedärmen in einem bestimmten Zeitraum.

Was eigentlich eine leichte Aufgabe ist, wurde zum Problem, denn es tauchten keine Tiere auf.

Bethesda reagierte und nahm das Festival offline.

Wann kehrt es zurück? Die Entwickler haben nach eigener Aussage den Fehler bereits gefunden und testen das Fastnacht-Event nochmal intern. Eine Rückkehr ist bereits für heute geplant.

Laut Foren-Aussage eines CMs sollte es um voraussichtlich 16:00 Uhr erneut starten. Zum aktuellen Stand (18:30 Uhr) ist das noch nicht der Fall.

Trotzdem ist eine schnelle Rückkehr wahrscheinlich. Das Event, das ursprünglich eine Woche und damit bis zum 1. Juni im Spiel bleiben sollte, wurde bereits offiziell bis zum 9. Juni verlängert. Zudem wurden kostenlose Gegenstände im Atomic Shop als Entschädigung für den 2. Juni angekündigt.

Die Stählerne Bruderschaft kehrt zurück!

Fallout 76 und die Fehler: Das Survival-MMO von Bethesda hatte zu Beginn mit vielen Fehlern zu kämpfen und bekam deshalb, und wegen des Abo-Systems, einen schlechten Ruf. Doch mit Wastelanders lief es deutlich besser.

Ende April 2020 gab es zwar einen größeren Fehler mit diebischen NPCs, die toten Spielern die Waffen klauten, und nun den Bug beim Fastnacht-Event.

Trotzdem sieht die Zukunft des Spiels nicht schlecht aus. Immerhin plant Bethesda in ihrer Roadmap für Fallout 76 mit regelmäßigen Updates und einem neuen Season-System. Dabei kehrt auch die beliebte Stählerne Bruderschaft zurück.