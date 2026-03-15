Ein Tester machte Fallout 4 so gründlich kaputt, dass die Chefs von Zenimaxx E-Mails erhielten

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2 Min. Johanna 0 Kommentare Lesezeichen
Ein Tester machte Fallout 4 so gründlich kaputt, dass die Chefs von Zenimaxx E-Mails erhielten

Ein Spieletester nutzte „professionelle Dummheit“, um Fallout 4 und die Grenzen der Xbox so weit wie möglich zu testen. Das sorgte für eine Reihe besorgter E-Mails.

Wie machte der Tester Fallout 4 kaputt? Der Gründer von Pedalboard Games Colin McInerney war vor seiner heutigen Position während des Studiums als Spieletester bei Bethesda tätig. Hier war er für das Testen der Kapazitäten von Fallout 4 im Rahmen der Qualitätssicherung zuständig. Eines Tages überlastete er den Speicher von dem Spiel auf der Xbox One, zum Testen.

Die Xbox One hat einen Arbeitsspeicher von 8 GB RAM. Wird dieser Arbeitsspeicher überlastet, so stürzt Fallout 4 auf der Konsole ab.

Colin McInerney provozierte einen solchen Absturz, indem er sich selbst eine Milliarde Erfahrungspunkte gab und einen Nuklearwerfer so modifizierte, dass er mit beiden Schüssen zehn gleichzeitige Nukes abschoss. Mit diesem schoss er munter Nukes auf das Ödland im Spiel ab.

Trailer zu Fallout 4, dem postapokalyptischen Abenteuer von Bethesda
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Professionell dumm

Wozu führte das? Innerhalb eines Vormittags fanden so vier Abstürze an einem einzigen Morgen statt, die eine E-Mail-Flut an ZeniMax Media, die Muttergesellschaft von Bethesda, auslösten. McInerney berichtet, dass Robert Altman, einer der Gründer von ZeniMax Media, zahlreiche Nachrichten erhielt, dass jemand Abstürze im Spiel gefunden habe.

McInerney beweist damit, dass künstliche Intelligenz es wohl schwierig haben wird, seinen Job als Entwickler oder Spieletester zu ersetzen. Auf solche Ideen wie er mit seinen absurden Spielweisen könnte die KI Probleme haben, zu kommen. Er sagt dazu: Ich bin auf eine Art professionell dumm, von der eine Maschine nicht einmal zu träumen wagt. (Quelle: gamesradar).

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Fallout 4 gehört zu einem der unbeliebtesten Teile in dem Fallout-Franchise, trotzdem ist er gleichzeitig auch der erfolgreichste. Einfach weil er einen hohen Wiederspielwert durch die vielen Möglichkeiten hat. Mehr dazu lest ihr hier auf MeinMMO: Der erfolgreichste Teil der Fallout-Reihe unterstreicht, warum sich einst gefeierte Franchises in die falsche Richtung entwickeln

Quelle(n): gamesradar
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