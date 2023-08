League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was ist passiert? Am 10. August wurde im koreanischen Forum DC Inside eine anonyme Morddrohung veröffentlicht. Der User soll gedroht haben, im Schlafsaal des Teams zu gehen und ihn mit einer Waffe zu verletzen.

In Korea stehen bald die LCK 2023 Regional Finals für League of Legends an, um die Teams zu bestimmen, die bei den Worlds teilnehmen. T1’s Faker, der wichtigste Spieler für das Team, erhielt eine Morddrohung, woraufhin die Sicherheitsmaßnahmen des Turniers erhöht wurden.

