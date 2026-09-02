Ein explodierendes Netzteil zeigt gerade, warum man bei diesem Bauteil niemals sparen sollte

Ein Techniker testet ein Netzteil für eine Rücksendung, binnen Sekunden explodiert das Modell. Das Video davon sollte eine Warnung sein, warum man beim Netzteil nicht sparen und nicht von völliug unbekannten Herstellern kaufen sollte.

Was genau ist passiert? Im PCMR-Subreddit wurde ein Video von einem Zwischenfall mit einem Netzteil geteilt. In dem Video ist zu sehen, wie ein Techniker ein Netzteil für eine mögliche Rücksendung im Auftrag eines Kunden testete. Er schloss es an, und innerhalb einer Sekunde explodierte die gesamte Rückseite des Geräts und löste einen Brand aus.

Der Mitarbeiter selbst hat großes Glück, weil er rechtzeitig zurückspringt und geistesgegenwärtig den Stromstecker aus dem rauchenden Teil herauszieht.

Laut dem Magazin PCGamer soll das Netzteil vom Hersteller VSP Megamax stammen. Das soll wiederum von einem chinesischen Hersteller namens Jiumeng kommen, der preisgünstige Produkte herstellt.

Den Post mit dem Video haben wir hier für euch eingebunden:

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Bei dem Zwischenfall wurde wohl niemand verletzt, aber es hätte deutlich schlimmer kommen können, wenn das Netzteil tatsächlich an einen Computer angeschlossen gewesen wäre. Im schlimmsten Fall wäre es dann durch die Stichflamme der Explosion zu einem Wohnungsbrand gekommen.

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Günstige Netzteile sind keine Lösung, um beim PC-Bau Geld zu sparen

Grundsätzlich zeigt das Video, dass ihr bei einem Netzteil kein Geld sparen solltet. Denn das Video zeigt, was im schlimmsten Fall passieren könnte.

Der Verfasser des Beitrags auf Reddit merkt an, dass das Modell angeblich eine Cybenetics-Silber-Zertifizierung besitze, bezweifelt jedoch, dass der Hersteller das im Rahmen seiner Qualitätskontrolle tatsächlich überprüft habe.

Wie komme ich an ein gutes Netzteil? Die beste und vermutlich bekannteste Empfehlung ist “SPL’s PSU Tier List”. Das ist eine extrem umfangreiche und gut gepflegte Liste mit rund 1.000 Einträgen über Computer-Netzteile. Dahinter steckt ein Team aus Experten und Reviewern, die viel Zeit in Bewertungen und Tests investieren haben.

Unter Spielern und in der Community wird die Liste oft als der Maßstab schlechthin bezeichnet, wenn man herausfinden will, ob ein bestimmtes Netzteil tatsächlich vertrauenswürdig ist. Lange gab es die Tierlist nur als lange Google-Sheet-Liste, aber mittlerweile gibt es auch eine benutzerfreundlichere Webversion der Tierlist.

Ansonsten gilt grundsätzlich: Mit renommierten Herstellern wie BeQuiet, Corsair oder Asus macht ihr in der Regel wenig falsch, da hier die Qualitätskontrollen normalerweise ohnehin engmaschiger sind und viele dieser Hersteller dann doch auf ihren guten Ruf bedacht sind. Fehlerhafte Netzteile würden auf Dauer einen guten Ruf langfristig beschädigen.

Ein anderer Gamer hat sich ein neues Netzteil gekauft. Doch als er es öffnet, erlebt er eine fiese Überraschung. Denn das Modell ist nicht nur billig verarbeitet, sondern ist auch gefährlich. Denn es fehlen im Inneren wichtige Sicherungen und Kontrollen: Ein Gamer findet schweren Eisenblock im Inneren seines Netzteils, zeigt wie er betrogen worden ist