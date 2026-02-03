Experten finden Kühlung, die Temperaturen binnen Sekunden um mehr als 50 Grad Celsius senken kann

NewsTech
2 Min. Benedikt Schlotmann 0 Kommentare Lesezeichen
Experten finden Kühlung, die Temperaturen binnen Sekunden um mehr als 50 Grad Celsius senken kann

Forscher haben eine Kühlung entdeckt, die binnen Sekunden die Temperaturen stark reduzieren kann. Die Kühlung könnte die Lösung für viele Probleme sein, die mit dem KI-Hype zusammenhängen: dem hohen Energieverbrauch und der großen Abwärme der Rechenzentren.

Was haben die Experten herausgefunden? Forscher der Chinesischen Akademie der Wissenschaften haben herausgefunden, dass Wasser, das mit Ammoniumthiocyanatsalz gesättigt und unter Druck gesetzt wird und dann plötzlich druckentlastet wird, bei Raumtemperatur um 30 °C abkühlt und in wärmeren Umgebungen sogar um bis zu 50 °C abkühlt. Die gesamte Forschungsarbeit findet ihr direkt bei Nature.com.

Welche Vorteile hat die neue Kühlung? Neben der sehr schnellen Kühlleistung sind das vor allem zwei Punkte, die von Vorteil sind:

  • Zum einen soll der theoretische Wirkungsgrad viel höher sein als bei herkömmlichen Kühlmethoden, die derzeit eingesetzt werden.
  • Zum anderen benötigt man keine speziellen Baumaßnahmen: Denn obwohl Ammoniumthiocyanat ein Salz ist, greift es viele gängige Metalle nicht an, sodass für die Kühlung keine speziellen Rohrleitungen erforderlich sind.

Welche Probleme gibt es noch? Die Kühlung benötigt weiterhin Strom, um das Kältemittel zu komprimieren. Das Salz kann außerdem Verbrennungen und Reizungen verursachen, wodurch es schwieriger zu handhaben ist als einige andere Verbindungen.

„Wir haben ein Monster geschaffen“ – Ein spanisches Model verdient bis zu 10.000 Euro im Monat, dabei ist sie nicht echt
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Spieler kauft sich einen Computer, will damit unbedingt Fortnite spielen, doch sein Bruder muss den Traum platzen lassen Tech-YouTuber baut sich seine eigene Steam Machine, hätte sich für die Kosten mehrere PS5 kaufen können Die USA kaufen 10 % von Intel, um das Unternehmen vor dem Untergang zu retten – Das bringt riesiges Problem mit sich Die Katze eines Nutzers belagert seinen Gaming-PC so hartnäckig, dass er ihn umbauen muss Die Nintendo Switch 2 im Unboxing-Video Führender Mitarbeiter von Audi will große Bildschirme abschaffen und ein verloren gegangenes Feature wiederbeleben Ärztin wird von ihrem Arbeitgeber als unprofessionell kritisiert, weil sie auf ihrem Arbeitsweg auf ihrer Switch spielt AMD bietet derzeit die besten CPUs für Gaming an, doch Intel will jetzt mit zwei neuen Produkten den Markt zurückerobern Experten finden Kühlung, die Temperaturen binnen Sekunden um mehr als 50 Grad Celsius senken kann KI sollte viele neue Jobs schaffen: Stattdessen wurden 1,2 Millionen Personen arbeitslos Ein Experte behauptet: Die PS5 hat ein großes Problem mit ihrer Kühlung und es könnte fast jeden Spieler treffen

Vor allem für Rechenzentren ist diese neuartige Kühlung sehr interessant

Für wen ist die neue Kühlung interessant? Spannend ist diese neuartige Kühlung insbesondere für moderne Rechenzentren, von denen es durch den KI-Hype immer mehr gibt. Doch alle haben ein Problem gemeinsam: Der Stromverbrauch der Rechenzentren ist enorm und die Abwärme der Server muss ebenfalls irgendwohin. Ohne Kühlung können die Server nicht laufen und schalten sich ab.

Hier könnte die neuartige Kühlung gleich mehrere Probleme lösen: Zum einen den Stromverbrauch und zum anderen die Temperaturen deutlich senken.

Alternativen, etwa ganze Rechenzentren im Meer zu versenken und das Meerwasser als Kühlung zu verwenden, werden bereits ebenfalls aktiv eingesetzt. Diese Optionen sind aber sehr teuer und aufwändig.

Mehr zum Thema
1
Ein Spieler verzweifelt monatelang an seiner zu heißen Grafikkarte, doch ein Teil für 7 Euro löst das Problem sofort
von Benedikt Schlotmann
2
Wie wichtig ist bei einer Grafikkarte, ob ich AMD oder Nvidia kaufe?
von Benedikt Schlotmann
3
Palworld: Alle Admin-Commands und wie ihr sie nutzen könnt
von Benedikt Schlotmann

Der Energieverbrauch von Rechenzentren ist ein großes Problem: Um ihre gewaltigen KI-Rechenzentren zu betreiben, setzen Tech-Giganten jetzt auf alte Flugzeugturbinen. Diese liefern zwar schnell Strom, sorgen aber auch für neue Umwelt- und Versorgungsprobleme: Weil ihr KI so viele dumme Fragen stellt, kaufen Rechenzentren jetzt Turbinen von Flugzeugen, um genügend Energie zu liefern

Quelle(n): tomshardware.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Titelbild Gesicht traurig

Spieler kauft sich einen Computer, will damit unbedingt Fortnite spielen, doch sein Bruder muss den Traum platzen lassen

Titelbild Grafikkarte-AMD-NVIDIA neu

Wie wichtig ist bei einer Grafikkarte, ob ich AMD oder Nvidia kaufe?

Titelbild Grafikkarte Nvidia RTX

Ein Spieler verzweifelt monatelang an seiner zu heißen Grafikkarte, doch ein Teil für 7 Euro löst das Problem sofort

Palworld Cawgnito

Palworld: Alle Admin-Commands und wie ihr sie nutzen könnt

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx