Experten haben untersucht, welche Autos am zuverlässigsten sind und eine Marke ist gleich 10-mal vertreten

Experten haben geprüft, welche Autos am zuverlässigsten sind. Der große Gewinner ist eine japanische Automarke: Toyota. Doch auch andere Marken sind unter den Top-25 vertreten, wenn auch nicht so oft wie Toyota.

Von wem stammen die Daten? iSeeCars.com ist eine Datenbank, die mit verschiedenen Shops und Anbietern zusammenarbeitet und daher Zugriff auf Millionen Autodaten hat. iSeeCars.com arbeitet regelmäßig mit renommierten Magazinen wie Consumer Reports (Verbraucherschutz) oder der CNBC (TV) zusammen.

Den Bericht über die zuverlässigsten Fahrzeuge erstellt das Magazin mittlerweile seit mehr als 10 Jahren und analysiert dafür Millionen Fahrzeuge.

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht von iSeeCars hat man jetzt die 25 zuverlässigsten Autos vorgestellt und mehr als 400 Millionen Autos analysiert. Und eine Marke, Toyota, ist gleich 10-mal vertreten.

Die Japaner dominieren die zuverlässigsten Automarken

Wie setzen sich die Zahlen zusammen? Die Experten des Magazins haben geprüft, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein bestimmtes Fahrzeug mehr als 250.000 Meilen schaffen wird. Umgerechnet sind das etwa 402.000 Kilometer. Nimmt man einen typischen Wert von rund 12.000 Kilometern Fahrleistung pro Jahr in Deutschland, dann braucht man für 402.000 Kilometer etwa 33 bis 34 Jahre.

Wer ist am zuverlässigsten? Mit Abstand auf dem 1. Platz liegt der Toyota Sequoia, der mit 39,1 % über diese Strecke kommt. Die Plätze 2 bis 4 gehen ebenfalls an Fahrzeuge der Marke Toyota.

Die Top 25 zuverlässigsten Fahrzeuge als Tabelle (Zum Ausklappen klicken): 1 Toyota Sequoia 2 Toyota 4Runner 3 Toyota Highlander Hybrid 4 Toyota Tundra 5 Lexus IS 6 Toyota Tacoma 7 Toyota Avalon 8 Lexus GX 9 Lexus RX (hybrid) 10 Honda Ridgeline 11 Honda Pilot 12 Honda Odyssey 13 Chevrolet Silverado 1500 14 Toyota Highlander 15 Toyota Prius 16 Chevrolet Suburban 17 Honda Civic 18 GMC Sierra 1500 19 Lexus RX 20 Honda CR-V 21 Acura ILX 22 Toyota Camry Hybrid 23 Nissan Titan 24 Toyota Avalon Hybrid 25 Acura MDX

Nach Marken aufgeschlüsselt weisen Modelle von Toyota, Lexus, Honda und Acura eine überdurchschnittlich hohe voraussichtliche Wahrscheinlichkeit auf, 250.000 Meilen zu erreichen.

Was ist noch spannend?

SUVs machen fast die Hälfte der Plätze in der Gesamtwertung der langlebigsten Autos von iSeeCars aus.

Toyota führt mit vier Nutzfahrzeugen, gefolgt von Lexus mit drei, Honda mit zwei und Acura und Chevrolet mit jeweils einem.

Sieben Limousinen von vier Marken (Toyota, Lexus, Honda und Acura) machen sie zum zweitwichtigsten Karosserietyp.

Spannend ist auch, dass damit erneut die Marke Toyota an der Spitze steht. Im Jahr davor (2024) war Toyota in einem anderen Ranking von Subaru als zuverlässigste Automarke abgelöst worden. Subaru punktete vor allem durch seine einfache Bauweise, sodass man Bauteile vergleichsweise leicht austauschen und reparieren kann.

Ein Auto ist eine teure Investition und normalerweise hofft man, ein neues Auto viele Jahre einsetzen zu können. Doch bei einem 24-Jährigen war bereits nach 2 Tagen Schluss. Und das, obwohl er 3 Jahre auf das Auto warten musste und eine Anzahlung von rund 80.000 US-Dollar geleistet hatte: Ein 24-Jähriger musste 3 Jahre auf sein Auto warten und zahlte dafür 80.000 Euro – 2 Tage nach der ersten Fahrt ist das Auto bereits tot