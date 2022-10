Ex-Entwickler von StarCraft und Warcraft machen jetzt „Spellcraft“ – Neues Action-Game auf Steam startet Alpha-Test

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Um teilnehmen zu können, müssen Spieler sich auf dem Discord-Server zu Spellcraft anmelden (via Discord ). Dort muss man einige Informationen hinterlegen und kommt dann in einen Pool mit der Möglichkeit, für Alpha-Previews ausgewählt zu werden.

Wie nehme ich an dem Alpha-Event? Laut Entwickler werden immer wieder Gameplay-Preview-Events abgehalten, an denen man als interessierter Spieler teilnehmen kann. Das Ganze läuft über Discord.

Spellcraft soll ein kompetitives Strategie-Spiel werden, in dem ihr Helden verschiedener Welten gegeneinander antreten lassen könnt. Das Spiel soll Free2Play werden und auf Steam erscheinen, ein offizielles Start-Datum gibt es aber noch nicht. Dafür steht demnächst das erste Alpha-Preview-Event an.

Was ist das für ein Spiel? Das Studio „One More Game“ setzt sich aus Team-Mitgliedern zusammen, die an Titeln wie Warcraft, Diablo, StarCraft und Guild Wars gearbeitet haben. Diese Erfahrung soll nun in den neuen Titel „Spellcraft“ fließen, das erstmals im Frühling 2022 vorgestellt wurde .

Mit „Spellcraft“ will das Studio „One More Game“ einen neuen Titel im Action-Strategie-Genre bringen. Im Alpha-Test können Spieler testen, wie das aussehen wird.

