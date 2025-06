Nintendo bringt ein jüngeres Publikum zum Spielen, und einige von ihnen könnten, wenn sie erwachsen sind, auf reifere Systeme wie PlayStation oder Xbox umsteigen. Natürlich haben sie [Sony] großen Respekt vor dem, was Nintendo in Bezug auf die Branche tut, die Nintendo sein sollte. Wir sind alle der Meinung, dass es großartig ist, wenn Nintendo weiterhin erfolgreich ist, damit wir die Branche weiter vorantreiben können.

In Japan sehe es hingegen völlig anders aus. Hier ist der wichtigste Anbieter neben der PlayStation Nintendo. Yoshida merkte auch an, dass Sonys Wahrnehmung der Xbox als „Hauptkonkurrent“ auf Märkte außerhalb Japans zutrifft, denn: „In Japan ist Nintendo enorm stark und die Xbox existiert fast gar nicht.“

[Sonys] Wahrnehmung der Konkurrenz ist immer die Xbox. Sie sehen Microsoft als ihren Konkurrenten an, weil die Xbox eine sehr ähnliche Leistungshardware hat. Sie wissen schon, High-End-Konsole, ausgereifte Spiele. Und Nintendo ist ganz anders. Familienfreundlich, Spiele für jedermann. Es geht nicht um Technologien, sondern darum, mit Freunden und Familien Spaß zu haben … Wenn Sony also eine Geschäftsanalyse durchführt, taucht Nintendo nicht einmal auf.

Was genau sagt Yoshia? In dem Podcast erklärte Yoshida, dass Nintendo in einer Geschäftsanalyse außerhalb von Japan gar nicht auftauchen würde. Denn Nintendo sei keine echte Konkurrenz. Das liege aber auch an der Hardware: Die Xbox und PlayStation setzen meistens auf leistungsähnliche Hardware und buhlen damit um eine ähnliche Gruppe Spieler.

„Wir leben in der besten Zeit“ – Ein neues Rollenspiel für Steam und PS5 könnte das Spiel zu DnD werden, auf das die Community so lange wartet

Neues Fußball-Spiel auf Steam lässt euch all das machen, was sonst im Sport verboten ist, startet direkt mit 40.000 Spielern

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to