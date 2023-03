MMO-Maus von EVGA ist ein Tipp für alle, die keine Lust auf den „MMO-König“ von Razer haben

Durch den kleinen Umfang bleibt die Software angenehm schlank und hält sich im Hintergrund. Zurückhaltende Software, wie ich sie schätze: Sie tut, was sie soll, ohne sich aggressiv in den Vordergrund zu drängen.

Die Maus fühlt sich wertig verarbeitet an. Das liegt vor allem an der weichen, gummierten Oberfläche. Einziger Nachteil: Fingerabdrücke lassen sich auf der gummierten Oberfläche schnell erkennen.

Insert

You are going to send email to