Ehrwürdiges PvE-MMORPG bringt neue Lootbox – Nimmt sie zurück, als Spieler rebellieren und mit dem Ende drohen

Um solche Probleme in Zukunft zu vermeiden, will man ein neues Forum eröffnen, um über Klassenbalance zu sprechen. Daybreak möchte jetzt mehr und schneller mit den Spielern ihres MMORPGs kommunizieren.

Ferner heißt es: Man werde diese Art von Items auch in Zukunft nicht mehr anbieten, weil sie gegen die „gemeinsamen Werte“ verstießen. Man werde aber in der Zukunft andere Lootboxen anbieten, die sich an früheren Boxen orientieren.

Wie reagiert der Entwickler? Etwa 2 Wochen nach der Einführung des Loot-Systems waren die Beschwerden so laut, dass sich die Entwickler per Forenpost meldeten. Man habe das Feedback gehört und habe entschieden, die Items aus dem Spiel zu nehmen. Man verkaufe sie nicht länger.

Wie war die Reaktion der Fans? Die war ziemlich angepisst. In einem Thread zu den Items gab es Kommentare wie (via forums ):

So funktionierten die Boxen genau: Die Seite MMOBOMB erklärt, es sei zwar kein „Smart Loot“ durch die Boxen zu ergattern, es könnten also unbrauchbare Items rauskommen, aber wer die Boxen kauft, hat damit unbegrenzte Chancen auf einen Drop und umgeht den eigentlich strengen 18-Stunden-Timer.

Was waren das für Lootboxen? Vor etwa zwei Wochen wurden in Everquest 2 neue Lootboxen eingeführt. Die Idee war:

